Alertan por conductor acusado de hostigar a estudiantes de una preparatoria en el sur de Los Ángeles.

La policía de Los Ángeles envió una alerta comunitaria sobre un hombre, de entre 30 a 40 años, quien presuntamente se acerca a estudiantes de preparatoria y las invita a que se suban a su camioneta.

Se cree que el hombre conducía una camioneta Toyota Tacoma gris claro, según el publicado. El incidente ocurrió al afueras de la preparatoria Augustus Hawkins, ubicada en la 825 W. 60th Street.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Cerca del plantel, hay grupos de vendedores ambulantes que aseguran ya haber visto al sospechoso, como Silvia Ambrosio. “Ese hombre de la tacoma vive rondando por ahí pero no le he podido ver bien la cara y de las 3 como a las 6 que salen las niñas, ahí es donde empieza el, ” dijo Ambrosio.

Estos hechos han provocado miedo entre las estudiantes, a pesar que no caminan solas. “Me da mucho miedo nunca me imaginaría que podría pasar donde vivo y me da miedo pueda pasar por mi escuela", dijo una estudiante.

Al menos tres incidentes han sucedido en que estudiantes de la preparatoria Hawkins han sido abordadas por el sospechoso, aún no identificado, ya sea a la salida o entrada a clases.

Padres, como Leticia García, están más atentos ante este peligro que acecha a los menores. “[Tengo que] decirle a mis hijos no se le acerquen a desconocidos no se le acerquen,” dijo García.

El viernes por el dia se encontraban detectives interrogando a los alrededores. Por lo tanto, las autoridades instan a los padres, estudiantes y miembros de la comunidad a permanecer vigilantes.

LAPD está trabajando en conjunto con la policía escolar y están pidiendo a cualquier persona con información que se ponga en contacto con la estación de policía de la calle 77 al (323) 786-5077.