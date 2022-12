La Policía de Los Ángeles lanza una alerta a la comunidad porque han recibido reportes de impostores que se están haciendo pasar por oficiales del orden, con negras intenciones.

Es de entenderse que, si la policía llegara a buscarlo, usted se sienta intimidado y responda de inmediato con lo que le pidan, pero ojo, los impostores lo saben, y se están aprovechando para robarle dinero a la gente.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Todos le tenemos respeto a la policía, y lo último que deseamos es que un oficial nos llame porque estamos metidos en algún problema, pero al parecer, impostores están usando esa táctica.

“Mucha gente está recibiendo llamadas de personas que indican que ellos son oficiales de la Policía de Los Ángeles”, dijo el oficial Jader Chaves, portavoz de LAPD.

¿Pero con qué objeto?

“Le piden que haga un pago usando dinero, tarjetas prepagadas, transferencias bancarias”, dijo Chaves.

Algo que el oficial Chaves jamás sucedería.

“Si la policía lo llama a usted, será un detective, pero nunca, nunca, nunca, un detective le va a pedir pago por teléfono”, dijo el oficial.

El FBI advierte a los consumidores sobre las estafas que más se reportan en esta época navideña.

Así que, si le llaman diciéndole que es la Policía de Los Ángeles, tómese unos momentos, y piense bien las cosas. Lo más probable es que sea un estafador, pero, ¿cómo saberlo?

"Pídale información. Pídale el nombre y el número de serie. Y cuando apenas se lo den, cuélgueles, sin faltarle el respeto ni nada. Nada más cuélgueles y llame la estación de policía más cercana en Los Ángeles.

Ahí le confirmarán si se trata de una llamada oficial o no. Y no se preocupe, que ellos no se ofenderán si les cuelga para corroborar sus datos. Como reiteró el oficial Chaves, que repitió que usted debe sentirse tranquilo de exigirle a un oficial sus datos.

"Párelos de una vez y dígales, “con mucho respeto, por favor deme su número de serie y en cuál división trabaja usted”.

Hay más de 190,000 denuncias de estafas en los últimos dos años

Si se niegan a contestarle, o se ponen agresivos, cuélgueles, y ni se preocupe. Mejor alégrese, que acaba de evitar caer en manos de un estafador.

Este tipo de robo utilizando engaños va en aumento, en lo que va de este año. En Los Ángeles se han reportado 1,708 casos, y la policía le pide que si a usted le pasa, por favor lo reporte, para que puedan, además de investigarlo, advertirle a la comunidad.