Alerta de clima frío emitida para partes del condado de Los Ángeles

Se espera que las temperaturas desciendan por debajo del punto de congelación en partes de Southland durante los próximos días, lo que llevó a los funcionarios de salud a emitir una alerta de clima frío el domingo.

La alerta estará vigente durante la noche en las siguientes áreas, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles:

Lancaster, de lunes a viernes;

Mt. Wilson, de lunes a viernes;

Valle de Santa Clarita, de martes a viernes;

Pomona, miércoles y viernes;

Woodland Hills, miércoles.

“Los niños, los ancianos y las personas con discapacidades o necesidades médicas especiales son especialmente vulnerables durante el clima frío”, dijo el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles, en un comunicado.

“Se deben tomar precauciones adicionales para asegurarse de que no se enfríen demasiado cuando están afuera. Hay lugares donde las personas pueden ir para mantenerse calientes, como refugios u otras instalaciones públicas. También queremos recordarle a la gente que no use estufas, parrillas u hornos para calentar sus hogares debido al riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono”.

También se instó a los residentes a controlar y ayudar con frecuencia a familiares, amigos y vecinos con movilidad limitada y acceso limitado a la calefacción, como personas mayores y personas enfermas, y a evitar dejar mascotas al aire libre durante la noche.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles tiene un programa de refugio de invierno disponible para aquellos que necesitan refugio. Las ubicaciones y la información de transporte están disponibles en línea en www.lahsa.org o llamando a la línea de información del condado de Los Ángeles al 2-1-1 desde cualquier teléfono fijo o celular.