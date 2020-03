Alegan que pruebas para Covid-19 son limitadas

Las autoridades de salud aseguran que en el Condado de Los Ángeles las pruebas para detectar el coronavirus son limitadas, y que solo personas con ciertos criterios pueden pedir un examen.

Una mujer que se sometió al proceso le contó a Telemundo 52 su experiencia y la dificultad para poder hacer una cita.

Las autoridades de salud estiman que las infecciones podrían aumentar en Los Ángeles en los próximos 6 a 12 días, y se podrían registrar cifras similares de mortalidad a las que enfrenta hoy la ciudad de Nueva York.

Claudia Abrego asegura que comenzó a sentir síntomas similares a los del coronavirus el pasado 13 de marzo y contactó a su médico familiar, pero este se negó a someterla a una prueba a pesar de que tuvo contacto con una persona que viajo a Italia.

Abrego dijo que la que la única opción fue acudir al portal de internet de la ciudad para citas. Sin embargo, le demoró una semana obtener una, y hoy las solicitudes están agotadas.

No fue hasta ayer que Abrego se hizo el examen en el Centro Recreativo de Sylmar administrado por la ciudad de Los Ángeles.

La prueba consiste en evitar alimentos o líquidos 20 minutos antes, llenar un formulario con información básica, pasarse un palillo de algodón por 30 segundos en ambas mejillas y el paladar. Después de esto, lo coloca en un contenedor, y lo pone en una bolsa plástico y en una caja, y esperar 48 horas para los resultados.

“No me imagino tener 65 años, no hablar inglés, y no tener familia, eso me preocupa, porque la forma solo está en inglés”, dijo Abrego.

En el Condado de Los Ángeles, 6,300 personas se han hecho la prueba y un 11% resulto positivo al Covid-19, aunque las autoridades aseguraron que los exámanes son limitados.

El gobernador de California anuncióeste miércoles 150 mil pruebas más. Por eso, es importante solo pedir un examen si tiene mas de 65 años, congestión nasal, fiebre, y dificultad para respirar o condiciones medicas preexistentes.