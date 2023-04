Alegan haber perdido cerca de medio millón de dólares al participar en presunta oportunidad de multiplicar dinero

Más de medio millón de dólares, es lo que una familia y sus allegados dicen haberle entregado a un hombre que, aseguran, les ofreció una excelente oportunidad para multiplicar su dinero. Telemundo 52 Responde presenta la primera parte de este reportaje especial.

Los González contactaron a Telemundo 52 Responde convencidos de que han sido víctimas de un enorme fraude. Hoy, tras meses de investigación, hemos podido hablar con más de una docena de personas que, tal como ellos, aseguran haberle entregado, en conjunto, cientos de miles de dólares al mismo hombre, sin recibir lo prometido. Pero, ¿cómo comenzó todo? Le contamos.

Doña Marina recuerda la ilusión que sintió pensando que ayudaría a toda su familia a ganar mucho dinero.

“Lo primero que invité fue a mis hijos, a todos mis hijos. De ahí, mis hijos invitaron a otras personas”, dijo Marina González, invitó a su familia a participar en una inversión a otras personas.

Asegura que la propuesta la recibió tras ir a un seminario de finanzas en el 2021, donde le dijeron que, si invitaba a otros, ganaría una comisión. Y dice que se suponía que sus invitados multiplicarían sus fondos rápidamente. ¿Cómo? Pues, según el contrato que sus hijos y allegados firmaron después, presuntamente estarían prestándole dinero a CG bank, un banco privado presuntamente ubicado en una isla cercana a África.

El documento de uno de ellos dice que, por cada $10 mil prestados por un año a dicho banco, recibirá poco más de $2,000 al mes, o sea que, al paso de 12 meses, sus $10 mil dólares, se habrían convertido en alrededor $24,455. Una ganancia de 141.2%.

“Ya estábamos mi hermano y yo, como viendo dólares, ¿verdad? Y mi mamá estaba bien contenta porque todo lo que tenía que hacer era invitar a la persona”, dijo Joshua González, hijo de Marina (invirtió $105,000)

“Explicaron si tú invitas a personas, a ti se te va a pagar $450 de cada unidad que esa persona invierta. ¡Y pareció bien buena la cosa”!

Y doña Marina, efectivamente, recibió su comisión, en un principio.

“El 15 de octubre fue mi primer cheque, $2,745.00 el 15 de noviembre, el 15 de diciembre …”, añadió.

Después de recibir pagos por tres meses, cuenta doña Marina, se animó e invitó más gente. Y sus hijos también.

“Un amigo de $50 mil, otro de $30 mil, otro de $20 mil… ¡Y hágame favor! Estamos con una vergüenza”.

La vergüenza que sienten es porque, según cuentan, repentinamente los pagos se detuvieron, para todos.

“En enero ya no me dieron, no más tres meses me pagaron”, dijo.

Y la mayoría de sus invitados dicen que ellos, nunca recibieron un solo pago a partir de febrero del 2022, hace más de un año.

Telemundo 52 Responde fue en busca del hombre que aseguran, firmó los contratos y recibió su dinero, y mañana, le diremos que fue lo que se encontró.