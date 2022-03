Alec Baldwin presenta reclamo legal contra productores de la película en la que murió Halyna Hutchins

Alec Baldwin presentó este viernes un reclamo de arbitraje contra los productores de la película "Rust", alegando que no es financieramente responsable de la muerte a tiros de la directora de fotografía Halyna Hutchins, el año pasado.

La demanda de arbitraje, presentada ante el proveedor de resolución de disputas JAMS, sostiene que el contrato de la estrella lo protege de la responsabilidad financiera en las demandas presentadas en su contra, incluida la demanda por muerte injusta presentada por el viudo de Hutchins.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El 21 de octubre del año pasado, Hutchins murió en el set de "Rust" después de que el arma de utilería que Baldwin sostenía se descargó, mientras ensayaba una escena para el western en Nuevo México.

En el reclamo, Baldwin dice que intentó llegar a un acuerdo con la familia Hutchins. Según la presentación, Baldwin, productor y estrella de la película, alega que no fue responsable de la muerte y que no estuvo a cargo de seguridad con armas de fuego o contratación en el plató.

Baldwin y sus compañeros productores de “Rust” han sido acusados ​​de negligencia por la familia y otras personas involucradas en la producción.

Mamie Mitchell (izquierda), supervisora de guión de la película "Rust", y la abogada Gloria Allred sostienen una copia de las recomendaciones de seguridad para el uso de munición real en una conferencia de prensa después de presentar una demanda en nombre de Mitchell contra el actor y productor Alec Baldwin.

Las demandas alegan la contratación de personas del equipo sin experiencia y violaciones de seguridad.

En una entrevista con ABC News, Baldwin negó responsabilidad por la muerte de la director de fotografía de 42 años.

Baldwin, de 63 años, disparó un arma que se suponía que solo contenía balas de fogueo, pero descargó una bala de plomo que golpeó a Hutchins en el pecho y luego hirió al director Joel Souza.

El percance ha dado lugar a una investigación criminal y a una serie de acciones legales. Entre ellas de miembros del equipo que alegan negligencia generalizada y condiciones inseguras en el set de filmación.

Las demandas alegan que los camarógrafos sindicales abandonaron el trabajo para protestar por las condiciones de trabajo, que se produjeron dos descargas inesperadas de armas días antes del tiroteo y que se permitió munición real en el set.

Baldwin afirma en la demanda de arbitraje que Hutchins le dijo que amartillara el arma, que posteriormente disparó, una ronda de munición real.

“Este es un caso raro en el que el sistema se descompuso y alguien debe ser considerado legalmente culpable por las trágicas consecuencias'', según la presentación.

“Esa persona no es Alec Baldwin. El 21 de octubre también fue el peor día en la vida de Alec Baldwin. Ese día ha perseguido y seguirá persiguiendo a Baldwin”.

Aaron Dyer, abogado de Baldwin y otros productores de "Rust", dijo anteriormente que el actor y otros están cooperando con las autoridades para determinar cómo se usó munición real en el set de filmación.

La presentación legal de Baldwin niega la responsabilidad por una serie de acciones que supuestamente culminó con el tiroteo fatal.

El actor “no anunció que el arma estaba `fría' cuando en realidad contenía una ronda en vivo; no cargó el arma; no revisó las balas en el arma; no compró las balas; él no hizo las balas y representó que eran muñecos; él no estaba a cargo de la seguridad de las armas de fuego en el set; no contrató a la gente que suministró las balas ni revisó el arma; y no desempeñó ningún papel en la gestión de la utilería de la película”, dice el expediente.

“Cada uno de esos trabajos fue realizado por otra persona''.

El arbitraje es un método extrajudicial para resolver una disputa entre un trabajador y un empleador. El arbitraje se lleva a cabo frente a un tomador de decisiones neutral llamado árbitro o, en algunos casos, un panel de árbitros que escucharán a cada lado y tomarán una decisión sobre el caso.