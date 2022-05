Alcaldía de Los Ángeles reanuda el ingreso del público a sus reuniones

El público podrá ingresar a las cámaras del Concejo Municipal de Los Ángeles durante la reunión del Concejo Municipal de este miércoles por primera vez desde que COVID-19 cerró el Ayuntamiento al público en marzo de 2020.

Sin embargo, las personas ya no podrán brindar comentarios públicos si participan en la reunión a distancia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Concejo Municipal tuvo reuniones virtuales por teleconferencia durante el primer año de la pandemia, y las reuniones en persona continuaron para los miembros del consejo en junio de 2021 antes de regresar brevemente a un formato remoto en enero debido a la rápida propagación de la variante Omicron.

Sin embargo, desde marzo de 2020, el público tiene prohibido ingresar a las cámaras y ha podido hacer comentarios públicos llamando a las reuniones. Con las reuniones abiertas al público, las personas ya no podrán dar comentarios públicos de forma remota, según la agenda de la reunión del miércoles.

Los activistas de Alliance of Californians for Community Empowerment Action-Los Angeles (ACCE) y Los Angeles Community Action Network (LACAN) se reunirán frente al Ayuntamiento, a las 9 a.m., para pedir al presidente del Concejo, Nury Martinez, que permita los comentarios públicos en forma remota, alegando que eso obliga a las personas a escoger entre exponerse al COVID-19 y participar en las reuniones del Concejo Municipal.

ACCE dijo que la decisión “eliminaría la voz de las comunidades afroamericanas y latinas que han soportado la peor parte de las tasas de positividad más altas”.

Las personas que asistan a la reunión deben mostrar un comprobante de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa dentro de las últimas 72 horas antes de ingresar al Ayuntamiento. También se requieren máscaras independientemente del estado de vacunación de una persona.

AGENDA PARA ESTE MIÉRCOLES

La reunión del Concejo Municipal del miércoles tiene una agenda relativamente breve.

Los miembros del consejo considerarán derogar tres leyes relacionadas con COVID-19 que:

Otorgaron horarios de compras exclusivos para personas mayores y personas con discapacidades en las tiendas de comestibles;

Permitieron a los ocupantes de las instalaciones de almacenamiento de autoservicio diferir el pago debido a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia;

Convirtieron en ilegal tirar basura al equipo de protección personal.

Los miembros del consejo también considerarán también lo siguiente:

El nombramiento de la directora ejecutiva y presidenta de Coro Southern California, Natalie Samarjian, para la Comisión de Derechos Civiles y Humanos;

Las mociones para instalar tablas de velocidad en Elysian Valley y Glassell Park y;

Una moción destinada a disuadir el robo de cables de cobre y energía en el Distrito 7 del Consejo.

La reunión comenzará a las 10 a. m. El público que desee unirse en persona puede ir a las Cámaras del Concejo John Ferraro del Ayuntamiento, Sala 340, en el 200 N. Spring St.

Las personas aún pueden ver la reunión haciendo clic aquí.