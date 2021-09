“Estoy lista”: Karen Bass planea postularse para la alcaldía de Los Ángeles

Karen Bass representa actualmente el 37 ° Distrito del Congreso de California, que incluye los vecindarios de Los Ángeles al oeste y suroeste del centro de la ciudad.

La representante Karen Bass planea postularse para la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones de 2022.

Bass hizo su anuncio oficial el lunes. Los Angeles Times, citando a tres personas familiarizadas con los planes de Bass, informó la historia el viernes por la mañana. The Washington Post, citando a dos personas con conocimiento de la situación, también informó que Bass planea postularse.

Bass, un demócrata que representa a Los Ángeles, se ha enfrentado a la presión pública para postularse a la alcaldía tras la publicación el 23 de agosto de una encuesta realizada por una firma de investigación de opinión pública con sede en California que encontró que más de una cuarta parte de una muestra de demócratas de la ciudad apoyaba a Bass contra los candidatos actuales y potenciales a la alcaldía en las elecciones de 2022.

Si Bass fuera elegida alcaldesa, sería la primera alcaldesa de Los Ángeles y sólo la segunda alcaldesa afroamericana, después del alcalde Tom Bradley quien dirigió la ciudad de 1973 a 1993.

Bass representa el 37 ° Distrito Congresional de California, que incluye los vecindarios de Los Ángeles al oeste y suroeste del centro de la ciudad. Incluye las ciudades de Culver City e Inglewood.

"Es una líder nacional en el Congreso, un trabajo que no tiene límites de mandato", tuiteó el miércoles el asambleísta Isaac Bryan, demócrata por Los Ángeles, sobre una posible candidatura de Bass. "Su candidatura a la alcaldía sería la mayor demostración de amor y compromiso con la ciudad que he visto ... y lo necesitamos ''.

El alcalde Eric Garcetti fue seleccionado a principios de este año para servir como embajador de Estados Unidos en India. La medida significa que el Ayuntamiento de Los Ángeles puede nombrar un alcalde interino hasta que su mandato actual finalice en 2022.

Bass no sería la primera miembro en funciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en ser elegida alcaldesa de Los Ángeles, pero sería la primera desde 1953, cuando el representante Norris Poulson fue elegido para dirigir la ciudad. Los entonces representantes James Roosevelt, Alphonzo Bell y Xavier Becerra perdieron las campañas para alcalde en 1965, 1969 y 2001, respectivamente.

La ciudad de Los Ángeles cuenta con 99 grupos comunitarios que encargados de hacer recomendaciones al ayuntamiento.

Bass se desempeñó como presidenta del Caucus Negro del Congreso de 2019 a 2021. En el período previo a las elecciones presidenciales de 2020, fue considerada vicepresidenta del entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden, antes de que eligiera al entonces senador. Kamala Harris, demócrata de California.

