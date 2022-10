Concejo de Los Ángeles podría censurar a de León y Cedillo

El Comité de Censura Ad Hoc del Concejo Municipal de Los Ángeles votó este miércoles 5 a 0 en un par de mociones para censurar a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo por su papel en el escándalo de racismo del ayuntamiento, reenviando las mociones al concejo completo para los votos esperados más adelante durante el día.

“En la memoria de la mayoría de la gente, es la primera vez que se escucha una moción de censura contra un miembro del consejo”, dijo el presidente del concejo, Paul Krekorian, en una sesión informativa el martes.

La aprobación del miércoles por la mañana por parte del comité, presidido por el concejal Marqueece Harris-Dawson, fue el primer paso del día para amonestar formalmente a los dos concejales en conflicto, que continúan escuchando incesantes llamados a renunciar.

El concejal Kevin de León habló con Telemundo 52 y reiteró que no renunciará al concejo de Los Ángeles, tras polémica por comentarios racistas. Dijo que espera seguir trabajando a favor de la comunidad que representa.

Se esperaba que el consejo en pleno completara el proceso en su reunión ordinaria después de la votación del comité.

“Desafortunadamente, esto es un reflejo de todos nosotros, lo queramos o no”, dijo el concejal Paul Koretz, quien estaba en el comité ad hoc.

Koretz buscó diferenciar los comentarios hechos por los funcionarios sobre la grabación filtrada de 2021 del resto del Concejo Municipal y disipar la noción de que “todos están manipulando cosas detrás de escena, y todos están haciendo comentarios sobre los residentes de Los Ángeles y cada otros y sus familias”.

“Esto no es cierto”, dijo Koretz. “Esto no es lo que es la ciudad. Esto no es lo que es el Ayuntamiento. Creo que es importante para este comité y para todos nosotros enviar este mensaje al público: el hecho de que sea elegido para el Concejo Municipal no lo pinta automáticamente con el mismo pincel terrible”.

Técnicamente, las mociones también piden que se censure a la expresidenta del Consejo, Nury Martínez, porque se presentaron antes de su renuncia.

Dos semanas después de la publicación de la grabación filtrada de la conversación de octubre de 2021 que incluía comentarios racistas y maniobras de redistribución de distritos, de León y Cedillo desafiaron los pedidos generalizados de renuncia que van desde el presidente Joe Biden y el gobernador Gavin Newsom hasta casi todos sus colegas del consejo.

El jefe de la Policía Michael Moore afirmó que hay una investigación abierta sobre la filtración del polémico audio.

Incluso si el consejo vota para censurarlos, probablemente haría poco para cambiar la situación actual, además de ejercer más presión sobre ellos para que renuncien. Ni de León ni Cedillo han asistido a una reunión del consejo en más de dos semanas.

El cabildo no puede destituir a de León ni a Cedillo. Ambos tendrían que renunciar o, en el caso de de León, ser destituidos.

El mandato de Cedillo vence en diciembre, ya que perdió su candidatura a la reelección a principios de este año. Krekorian reiteró el martes que el consejo ha tomado “todas las opciones legales disponibles” para alentar las renuncias

Las reglas del concejo establecen que el sujeto de la solicitud de censura tiene la oportunidad de “hacer una declaración de apertura y una de cierre, llamar a testigos en su nombre e interrogar a sus acusadores”.

Pero Pete Brown, un vocero de de León, dijo el martes que de León no asistirá a las reuniones del concejo esta semana y que no había un cronograma de cuándo regresaría al concejo. Un portavoz de Cedillo no respondió a una solicitud de comentarios el lunes, pero anteriormente sostuvo que el concejal está en "un lugar de reflexión".

Según la Carta Constitucional de la Ciudad, un puesto se consideraría vacante si un miembro del concejo se ausenta de la ciudad “sin el consentimiento del Concejo durante más de 60 días consecutivos” o ha “dejado de desempeñar las funciones del cargo durante 90 días consecutivos”.

Los comentarios, incluído el ataque al colega Mike Bonin y su hijo pequeño, se hicieron durante una reunión privada en octubre de 2021.

Krekorian dijo que buscaría el consejo del abogado de la ciudad sobre “lo que constituye un incumplimiento de los deberes de un concejal”.

“Es una pregunta desafiante”, dijo Krekorian. “Ciertamente no quiero una situación en la que la mayoría de un consejo que no está de acuerdo con un miembro del consejo diga: ‘Bueno, él o ella no está cumpliendo con su deber’. Así que tiene que haber una definición clara de lo que eso significa”.