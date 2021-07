Designan reemplazo a exluchador de la UFC Tito Ortiz en alcaldía de Huntington Beach

Lo que debes saber El ex campeón de peso semipesado de UFC encabezó un campo de 15 candidatos en las elecciones de noviembre en la carrera por tres escaños.

HUNTINGTON BEACH - El Concejo Municipal de Huntington Beach tendrá una nueva perspectiva en su próxima reunión el martes después de que la abogada Rhonda Bolton fuera nombrada para ocupar el puesto vacante tras la renuncia del ex luchador de MMA Tito Ortiz hace casi dos meses.

El consejo nombró a Bolton para el cargo en una polémica reunión especial el lunes por la noche, evitando la necesidad de una costosa elección especial en noviembre.

Bolton, quien sirvió en el Grupo de Trabajo de Relaciones Humanas de la ciudad, es la primera mujer afroamericana en servir en el consejo. Finalizará el mandato de cuatro años de Ortiz, que expira en 2024.

El exluchador de la UFC, Tito Ortiz, había sido elegido para el cargo en noviembre de 2020.

La alcaldesa provisional Barbara Delgleize cambió su voto a Bolton en la reunión del lunes, uniéndose a la alcaldesa Kim Carr, el concejal Dan Kalmick y la concejal Natalie Moser. Los concejales Erik Peterson y Mike Posey emitieron dos votos en contra.

Muchos miembros de la audiencia en la reunión del lunes apoyaron a Gracey Van Der Mark, quien terminó cuarta en las elecciones de noviembre pasado con el 8% de los votos, y cuya política es mucho más conservadora que la de Bolton.

Casi 200 residentes de la ciudad habían solicitado el puesto y 105 fueron entrevistados por el ayuntamiento.

“Felicitamos a la concejal Bolton y esperamos su mandato como nuestra representante electa más reciente. La ciudad también desea agradecer a los otros 189 residentes que solicitaron la vacante y participaron en un extenso proceso de solicitud que comenzó a principios de junio de 2021. Les agradecemos su pasión e interés en servir a nuestra comunidad OneHB”', dijo la ciudad en un declaración en su sitio web.

“Me postulé para este puesto con la esperanza de mejorar mi comunidad, trabajar en mis electores y darles una voz para hacer que nuestra hermosa ciudad sea segura y limpia y garantizar un futuro brillante para mis hijos'', dijo Ortiz en aproximadamente dos minutos. discurso al comienzo de la primera reunión del consejo presencial del año.

“Tenía la idea de que estaba en una posición bipartidista y que todos teníamos el objetivo común que nuestra ciudad y nuestros electores podían tener. Para decirlo francamente, ese no es el caso.

“Desde el primer día, juré y me encontré con hostilidad y censura. ... Pensé que estaba a la altura de este trabajo. Sabía que tenía más de 40,000 electores que contaban conmigo. Recientemente, los ataques en mi contra se han movido para involucrar a mi familia. Ahora siento que su seguridad está en peligro. En pocas palabras, este trabajo no me está funcionando”.

Ortiz había generado críticas por su negativa a usar una máscara en los eventos de la ciudad y su oposición a las vacunas.

Ortiz presentó una demanda por desempleo contra la ciudad ante el Departamento de Desarrollo del Empleo de California, en febrero, aunque continuó ganando su estipendio y asignación para gastos como miembro del consejo. La solicitud de desempleo se hizo pública en abril.

Ortiz ha negado que su solicitud de desempleo fuera incorrecta, y dijo que las acusaciones tenían motivaciones políticas.