El alcalde Pro Tem de Huntington Beach, Tito Ortíz, se convirtió en blanco de críticas luego de que la ciudad confirmara que había presentado un reclamo ante el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) del estado para beneficios por desempleo mientras que la ciudad aún le paga.

Ortíz, un ex luchador de UFC, todavía se desempeña en el Concejo Municipal de Huntington Beach, pero según los documentos proporcionados por la ciudad a la estación hermana NBC4, Ortíz afirma que su último día de trabajo con la ciudad fue el 9 de febrero debido a la falta de trabajo o por haber sido despedido.

"Eso no es cierto. Ha estado recibiendo la misma cantidad de salarios y horas", dijo el alcalde de Huntington Beach, Kim Carr.

Carr dice que los miembros del consejo de la ciudad reciben $1,500 al mes, más un estipendio y una asignación para gastos además de eso. Dice que le preocupa que Ortiz haya cometido un fraude.

"Tengo entendido que los miembros del concejo municipal no son elegibles para el desempleo, particularmente cuando reciben su salario completo", explicó Carr.

Este es solo el último de una serie de incidentes que llevaron a Ortíz a problemas. El consejo de la ciudad consideró despojarlo de su título de alcalde provisional a principios de año después de su negativa a usar una máscara en las reuniones del consejo de la ciudad y en un restaurante de hamburguesas local.

Ortiz aún tiene que comentar sobre el tema. Los líderes de la ciudad dicen que no saben si el reclamo de Ortíz ha sido aprobado. Están en contacto con EDD y es posible que pronto tengan más respuestas.

