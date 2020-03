Alcalde Garcetti eleva respuesta de emergencia a nivel más alto tras el coronavirus

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, elevó el lunes la respuesta de emergencia de la ciudad a su nivel más alto debido al nuevo brote de coronavirus, y emitió una serie de nuevas órdenes para la ciudad, incluida la demora en el pago de multas de estacionamiento.

Elevar el estado de emergencia de la ciudad se hizo para solicitar más asistencia del gobierno federal y estatal, así como una medida de seguridad pública para detener la propagación del coronavirus, dijo Garcetti.

Durante dos semanas, Los Ángeles no emitirá infracciones durante las horas en que se limpian de calles en áreas residenciales ni a las personas que ayudan a las instituciones locales. Dijo que la ciudad también congelará las multas de estacionamiento hasta el 1 de junio.

No todo el control de estacionamiento se está deteniendo, dijo Garcetti, pero señaló que quiere que la gente ahorre su dinero por el momento. Los espacios de estacionamiento medidos también continuarán en los negocios, que según él dependen de esos espacios para el negocio que se pueda llevar a cabo.

"Sabemos que todos los angelinos han tenido que hacer grandes cambios y sacrificios durante este período", dijo Garcetti. "Hoy fue el primer día que cerraron nuestras escuelas (Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles), y un cambio en la rutina como esta puede ser muy confuso, tanto para los padres como para los estudiantes".

Garcetti dijo que se espera un anuncio del LAUSD más tarde el lunes por la noche, pero la gente puede ir a www.lausd.net para obtener información relacionada con los niños en edad escolar que dependen de las comidas escolares.

"También ha habido una enorme cantidad de información errónea", dijo Garcetti, y agregó que ha escuchado rumores de amigos y familiares sobre cierres importantes que no se han anunciado. "No habrá sorpresas. Los rumores sobre un cierre nacional no son ciertos por ahora".

Dijo que las personas deben consultar con fuentes oficiales como los sitios de internet de la ciudad de Los Ángeles y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).