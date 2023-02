Albergue de indigentes en un parque de Long Beach causa preocupación

Hay descontento entre algunos residentes de Long Beach a causa de un refugio de indigentes que funcionará en un parque, que mayoritariamente es utilizado por niños y familias.

El albergue solo operará de marzo a mayo y aseguran voceros de la ciudad que habrá vigilancia, pero quienes se oponen creen este no es el lugar apropiado para albergar a desamparados.



Durante tres meses, a partir de marzo y hasta finales de mayo, un gimnasio en el parque Silverado de Long Beach se transformará en un refugio temporal de emergencia con 84 camas para indigentes. Pero, quienes viven cerca creen que no es el lugar indicado para esos fines.

“Este es un parque para familias, no un refugio”, dijo Tony Bell, líder comunitario.



“Yo no me siento segura, te miran mal, están haciendo cosas que no están bien [los indigentes]”, dijo María Gómez, residente del área.



“Este parque tiene canchas de baseball, tenis, juegos de niños y una cancha de básquetbol dentro del gimnasio donde operará el albergue, además de escuelas alrededor”, dijo Ángela Gómez, residente del área.



“Por qué pondrán el refugio en este parque donde hay tres escuelas cerca”, denunció una residente.



El gimnasio del parque Silverado ya sirvió como refugio de indigentes durante la pandemia, y generó problemas, afirman vecinos.

“Estaban vandalizando nuestros vehículos, dijo esta residente que aseguró, algunos desamparados estaban desnudos”, dijo.



“Uno de ellos estaba siempre quitándose la ropa frente al bebedero de agua”, dijo.



Pero, la ciudad ha dicho que se trata de una medida solo temporal y no afectará los deportes que aquí se practican, piensan colocar una reja y tener seguridad 24 horas y en un comunicado aseguraron:



“La reja y el proceso de vigilancia que se hará ofrecerá un lugar seguro para que los residentes del refugio puedan estar afuera y para que coexistan con quienes usan el parque”.

“Yo no estoy de acuerdo. Por qué no les buscan otro lugar seguro, para nosotros estar bien aquí”, Gómez.



Y estos residentes lo que denuncian es que el parque no es el lugar indicado, aunque saben la necesidad de ayudar a indigentes.

Este 23 de febrero, funcionarios de la ciudad escucharán a los residentes a las 6:30 p.m. para responder sus preguntas.