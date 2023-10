Exsubjefe del LAPD dice que la degradación de rango fue injustificada

El ex subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el martes que su reciente degradación al rango de comandante fue injusta, luego de una acusación de que una exnovia, que también es oficial de LAPD, encontró un dispositivo de rastreo.

“Antes de que se completara cualquier investigación, el jefe [Michel] Moore tomó imprudentemente acciones significativas inconsistentes con mi debido proceso”, dijo Labrada en la acera frente a la oficina de su abogado en Beverly Hills.

“Que mi personaje sea atacado, consistentemente, sin el debido proceso en una investigación apresurada, por parte de líderes del departamento políticamente motivados es, en el mejor de los casos, preocupante”, dijo.

Labrada fue destituido de su cargo a principios de este mes después de que otro oficial informara al Departamento de Policía de Ontario que había descubierto un Apple AirTag luego de que la pareja terminara una relación de seis años.

Los fiscales del condado de San Bernardino se negaron a presentar cargos penales y Labrada dijo que la filtración de esa investigación por parte de miembros del LAPD fue deliberada y le había causado angustia emocional a él y a su familia.

“Lo que debería haber sido un asunto privado se convirtió en un espectáculo público debido a mi título y mi empleo en la policía de Los Ángeles”, dijo Labrada.

La policía de Los Ángeles confirmó la degradación de Labrada, pero no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de Labrada del martes.

Según el acuerdo laboral que rige los puestos de mando del LAPD, como el de subjefe, el jefe de policía tiene la autoridad de promover, destituir o reemplazar a los altos ejecutivos a voluntad, con o sin justificación.

Labrada dijo que Moore tomó la medida antes de que se completara una investigación interna, y el abogado de Labrada se quejó de que algunas noticias sobre el caso caracterizaron incorrectamente la investigación de la policía de Ontario como un caso de “acecho”.

“Nadie alegó eso, nadie acusó eso, nadie investigó eso”, dijo el abogado Jeremy Tissot.

“Suena como alguien que es un delincuente, un delincuente peligroso. Este hombre lo es todo, eso es lo opuesto a eso”, dijo Tissot.

Moore ha dicho que Labrada también estaba siendo dirigido a la Junta de Derechos, que es una junta de juicio interna y secreta que decide si Labrada violó las reglas del departamento.

Los oficiales de audiencia podrán absolver a Labrada o imponer un castigo, hasta una recomendación de despido.

