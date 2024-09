Ahorró $13,000 durante una incapacidad médica, pero alguien sacó todo el dinero del banco

Una mujer dijo que había ahorrado casi 13 mil dólares en su cuenta bancaria durante una incapacidad médica, cuando de repente se dio cuenta de que alguien sacó todo su dinero.

Tras la pérdida de su dinero, Abigaíl Brito dijo que interpuso un reclamo de fraude, pero no lograba recuperarlo.

Con herramienta pesada en mano, y armada de creatividad, Brito dice llevar años trabajando para crear complicadas escenografías para películas, programas de televisión y conciertos, un trabajo fascinante, pero intenso. Agregó que se tardó más de 23 horas para hacer un comercial.

“[El trabajo] es muy pesado en mis manos, entonces mi doctora, me empecé a, como se dice mi mano, me empezó a doler mucho mis huesos”, dijo Brito.

Brito contó que le diagnosticaron osteoartritis, y le ordenaron dejar de trabajar por unos meses. Fue por eso, cuenta, que empezó a recibir beneficios de desempleo, y durante ese tiempo, trató de ahorrar lo más que pudo.

Dijo que ya tenía cerca de 13 mil dólares en su cuenta, pero, en junio, cuando intentó hacer un pago, se llevó tremenda sorpresa.

“Cuando revisé, tenía cero, de 13 mil [dólares] a cero. ¡Pues sí, me espanté”! Fue entonces cuando Brito rápido tomó cartas en el asunto.

“Yo sabía que había dinero allí y entonces inmediatamente yo les llamé al banco y les dije pues ¿a dónde está mi dinero”?

Brito dijo que al revisar sus estados de cuenta notó múltiples movimientos que ella no realizó.

Según Brito, se realizaron tres diferentes transacciones a diferentes cuentas en dos semanas. Ella dijo que cuando hizo la disputa con Money Network, le negaron el reclamo.

“Yo hice todo lo que pude de mi parte: mandé todos los documentos y me dijeron que no, que ya estuvo. Yo pensé que mi dinero ya no lo iba a recuperar, porque, pues me espanté mucho, ya no supe qué hacer y le dije a mi mamá”, contó Brito.

Al escuchar la pesadilla, la madre de Brito, Prudencia Ávila, le recomendó hablar a Telemundo 52 Responde.

En cuanto Telemundo 52 Respondo recibió el caso de Brito, se pusieron en contacto con Pathword, el banco encargado de administrar las tarjetas de EDD a través de MoneyNetwork y solicitaron una revisión de la decisión.

"Cuando Telemundo se puso, pues de entremedio ya fue cuando dijeron, "Te vamos a mandar el dinero, ¿ok?", dijo.

Brito añadió que la persona en una posición alta de EDD del desempleo le llamó para avisarle que estaban trabajando en su caso. Dos días después, Brito recibió el cheque.

Tras depositarle su dinero a Brito, a través de un comunicado, Pathward dijo: “Nuestra meta es resolver las inquietudes de nuestros clientes lo antes posible”.

Telemundo 52 Responde solicitó una explicación de lo sucedido, pero insistieron que por privacidad y seguridad, no discuten detalles específicos de las cuentas de sus clientes, añadiendo: “podemos confirmar que hemos terminado nuestra investigación, y los resultados han sido comunicados directamente a nuestra clienta”.

Brito dijo estar feliz de haber recibido su dinero, ya que lo “necesitaba mucho”.