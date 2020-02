Agricultor siembra buena voluntad ayudando a los más necesitados

Chuck Berney es un modesto, pero con mucha energía para sus 92 años. Admite que la vida le sonreído y por eso comparte su cosecha con quienes más lo necesitan.

“Tenemos 42 acres y tenemos limones, naranjas, aguacates y toronjas oro blanco, y es lo que donamos a varios lugares que necesitan comida”, dice Berney.

La inspiración de Berney para ayudar a otros le llegó desde muy temprana edad, al ver la hambruna durante la Gran Depresión que comenzó en 1929.

“Recuerdo personas comiendo en mi casa y no sabía porque”, cuenta Berney. “Mis padres nunca me dijeron que estaban ayudando a los que no tenían qué comer durante la depresión”

El Rancho Berney posee tierras fértiles en Fillmore, que le proporcionan 20,000 libras de aguacates al año. Contrata a piscadores que llenan los contenedores que después reparte a albergues en Los Ángeles.

“[Chuck] tiene 25 años trayéndonos aguacates, toronjas que se usan para para las comidas que ofrecemos aquí en el centro”, señala Lorena Sánchez, directora de comunicaciones del Downtown Women’s Center.

La esposa de Berney murió hace 10 años, pero continúa su obra de caridad en su memoria.

“Lo que más me fascina de Chuck [Barney], es que lo hace sin ninguna pretensión de nada. Para él es algo natural”, destaca Rigoberto Reyes, de la Oficina de Asuntos para Inmigrantes del Condado de Los Ángeles.

Sus trabajadores destacan que sus donaciones son un ejemplo para otros agricultores.

“Si aquí en esta área hubiera unos 10 donadores como él, imagínate la cantidad de fruta que llegaría allá donde no tienen a veces que comer”, dice Bernardino González, uno de los piscadores que trabaja para Berney.