Instalan viga gigante instalada en el cruce de vida silvestre de la autopista 101

La construcción de un cruce de vida silvestre en la autopista diseñado para preservar los pumas y otros animales del sur de California alcanzó un hito importante.

Los equipos de construcción instalaron la primera viga que soportará el tramo horizontal del cruce a lo largo de la autopista 101 en Agoura Hills. La viga gigante se colocó durante la noche en el Cruce de Vida Silvestre Wallis Annenberg, un puente de espacio verde en Liberty Canyon, cerca de Agoura Hills.

El cruce brindará más espacio para deambular a los pumas y otros animales atrapados por la expansión urbana. Los grandes felinos, coyotes, venados, lagartos, serpientes y otras criaturas tendrán una ruta segura hacia el espacio abierto en las montañas de Santa Mónica y un mejor acceso a alimentos y parejas potenciales.

"Significa un futuro mejor para la vida silvestre", dijo Beth Pratt, de la Federación Nacional de Vida Silvestre. "No queremos que más pumas o vida silvestre sean atropellados por autos. Pero además, los pumas al sur de la 101 aquí mismo, se están endogamiando hasta dejar de existir. Entonces, esto les asegurará un futuro. en eso tendrán citas fuera de su familia".

Unos 300,000 automóviles al día recorren este tramo de la autopista 101 en Agoura Hills, una pequeña ciudad rodeada por un mosaico de áreas silvestres protegidas que conectará el nuevo cruce.

Los conductores en el área de Liberty Canyon acelerarán debajo del puente, que tiene 165 pies de ancho con maleza y árboles creciendo en la parte superior, que unirá perfectamente las laderas a ambos lados de los carriles.

La construcción se lleva a cabo principalmente de noche y no requerirá cierres prolongados de la autopista 101.

La primera fase de construcción, que comenzó esta semana, cerró los carriles en dirección sur cerca de Liberty Canyon Road. Los cierres se producirán de lunes a viernes desde las 11:59 p.m., a las 4 a.m., durante las próximas semanas antes de pasar a los carriles en dirección norte.

Se espera que el proyecto esté terminado a principios de 2025. Será el cruce más grande de su tipo en el mundo: un paso completamente ajardinado para la vida silvestre que se extenderá 210 pies sobre 10 carriles de carretera y pavimento.

Los arquitectos diseñaron la topografía para que fuera indistinguible del paisaje a ambos lados. Las bermas y los huecos con bordes altos bloquearán el sonido y la luz de los carriles de abajo.

¿Por qué se está construyendo el cruce de vida silvestre de la autopista 101?

Se estima que la población de pumas en las montañas de Santa Mónica podría extinguirse dentro de 50 años sin una afluencia de diversidad genética. Los leones están en gran medida aislados debido a las autopistas que actúan como barreras al movimiento en toda la región.

Los conservacionistas esperan que el cruce de $85 millones alivie el problema

La estrella de la campaña de recaudación de fondos fue el puma P-22. Famoso por viajar a través de dos autopistas y hacer de un enorme parque de Los Ángeles su hogar, el gran felino se convirtió en un símbolo de la cada vez menor diversidad genética de los animales salvajes que deben permanecer prácticamente atrapados por el desarrollo en expansión o corren el riesgo de ser atropellados.

Los trabajos de construcción del puente para los animales silvestres Wallis Annenberg en Agoura Hills iniciarán una nueva fase para la instalación de vigas de concreto.

Los vehículos y los tóxicos, como el veneno para ratas, son dos de las mayores amenazas para los pumas en el sur de California.

Los científicos que rastrean pumas equipados con collares GPS descubrieron durante décadas que las carreteras están confinando en gran medida a los animales en las montañas que corren a lo largo de la costa de Malibú y cruzan el centro de Los Ángeles hasta Griffith Park, donde se estableció P-22.

La idea no es nueva, pero lo que hace diferente a este proyecto es que se encuentra sobre una de las autopistas más transitadas del mundo. El puente se extenderá 200 pies sobre 10 carriles de autopista y una carretera secundaria a solo 35 millas al noroeste del centro de Los Ángeles.

El precio de $90 millones se cubrirá con alrededor del 60% de donaciones privadas y el resto procederá de fondos públicos reservados para fines de conservación. El tramo se llamará Cruce de Vida Silvestre Wallis Annenberg, en honor al filántropo cuya fundación donó 25 millones de dólares.

Los cruces de vida silvestre (puentes y túneles) son comunes en Europa occidental y Canadá. Uno famoso en el Parque Nacional Banff en Alberta se extiende por la autopista Trans-Canadá y es utilizado con frecuencia por osos, alces y alces.

El puente del área de Los Ángeles ha disfrutado de un apoyo casi universal, algo inusual para un proyecto de obras públicas. El borrador del documento de impacto ambiental recibió casi 9,000 comentarios, de los cuales sólo 15 se opusieron, según la federación de vida silvestre.

Hay entre 4,000 y 6,000 pumas en California, pero los funcionarios de vida silvestre lo consideran una estimación aproximada sin un estudio estatal en curso. Más de la mitad del estado se considera un hábitat privilegiado para los grandes felinos, que se pueden encontrar dondequiera que haya ciervos.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recibe cientos de informes de avistamientos de pumas cada año. Pocos resultan en que los pumas sean identificados como una amenaza inminente para la seguridad pública, dijo el departamento. Los ataques de pumas a humanos son extremadamente raros y su naturaleza es evitar a los humanos.

