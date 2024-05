Puma visita residencia en Agoura Hills a altas horas de la noche

Una pareja de Agoura Hills dice que su encuentro cercano con un gran puma fue “hermoso... pero aterrador”: un vistazo de lo que podría suceder una vez que se complete el paso elevado cercano de Wildlife Crossing.

“Me desperté a las 3:30 de la mañana y tenía una notificación en mi teléfono”, dijo la propietaria Peggy McClintick. “Decía ‘persona detectada en el patio lateral’”.

Nunca podría haber adivinado lo que estaba captando su cámara de vigilancia en ese momento. Un puma adulto joven, de tamaño normal, paseaba casualmente por una pequeña parte de su jardín.

Si se confirma el avistamiento y se captura al felino y se le coloca un collar de seguimiento NPS, se denominaría P-122, dijeron las autoridades de vida silvestre.

“¡Qué animal tan hermoso! Pero entonces... ‘¡Dios mío! ¡Está en nuestro jardín!’”, dijo McClintick.

McClintick despertó a su esposa, Sally Tuchman, y los dos miraron fijamente la imagen del animal, saltando ágilmente para posarse en su pared de concreto y escaneando el callejón sin salida de abajo.

“Absolutamente, una locura. Pánico”, dijo Tuchman sobre su reacción. El gato caminaba justo debajo de una de las ventanas del piso inferior, justo donde las mujeres llevan a su gato dorado, Ollie, para sus pausas diarias para ir al baño.

“Ha habido noches, a las 11:30, en las que salí con Ollie en pijama antes de irme a dormir”, dijo Tuchman.

El video del encuentro dura menos de un minuto antes de que el gran felino saltara de la pared y desapareciera en la oscuridad de la madrugada, pero es más que suficiente para mantener despiertos a los propietarios.

“A menudo pensábamos que nuestro jardín estaba cerrado”, dijo McClintick, “y no teníamos que preocuparnos por los animales salvajes. Guau. Me equivoqué."

Fotos: así quedará el cruce de vida silvestre sobre la autopista 101 en Agoura Hills

Aún así, en lugar de vivir con miedo, las dos mujeres, que son maestras, han decidido aceptar lo sucedido como un momento de enseñanza.

El paso elevado (Wildlife Crossing), cuya finalización está prevista para principios de 2025, está a solo un par de millas de su hogar, y esperan que tales avistamientos solo aumenten con el tiempo, a medida que más animales, tanto depredadores como presas, lleguen a su destino. camino por la autopista 101 en busca de comida y oportunidades de apareamiento.

“Realmente tenemos que coexistir con estos animales”, dijo Tuchman. “Creo que esto tal vez sea sólo el comienzo”.

Ollie, sin embargo, verá impuestas algunas restricciones nuevas. La pareja dijo que él solo podrá ir al baño por la puerta principal, no por el patio lateral, especialmente porque el atardecer llega más temprano en otoño. Preferirían no doblar la esquina para encontrarse cara a cara con un puma, en caso de que decida regresar.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English