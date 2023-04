Captado en video: intenta robar a un conductor y termina embistiendo varios autos

Una mujer intentó secuestrar a un conductor en el estacionamiento de una tienda de comestibles en Agoura Hills, donde terminó embistiendo varios autos, según agentes del alguacil.

El video del teléfono celular muestra cómo se desarrolló el caos, el viernes por la tarde en la tienda en Kanan Road. Se puede escuchar a una mujer en el automóvil pidiendo ayuda mientras el automóvil retrocede rápidamente.

Los detectives dijeron que una mujer de 27 años intentó robar el bolso de la víctima. Mientras sacaba el bolso, la víctima también fue sacada del auto.

Fue entonces cuando los agentes dicen que la aspirante a ladrón de autos se subió e intentó irse, pero no pudo porque un dispositivo que se cree que es una especie de varilla en el volante.

“Estaba rebotando como una pelota de ping pong en los otros autos”, dijo la testigo Joslyn Palmer. “Ella trató de salir del vehículo. Cuando lo hizo, salió aquí y resbaló”.

Fue entonces cuando Palmer y dos hombres saltaron encima de ella, dijo.

Dos personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar.

La mujer fue detenida y trasladada a un hospital. Los detalles sobre sus heridas no estuvieron disponibles de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.