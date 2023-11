Dos agentes de LAPD resultan heridos mientras investigaban una persecución entre condados

Dos agentes del LAPD fueron hospitalizados tras una persecución entre condados, que comenzó en el condado de Los Ángeles, continuó hasta el condado de Orange y luego regresó al condado de Los Ángeles.

Todo comenzó alrededor de la medianoche del martes cuando agentes de la división Newton de LAPD comenzaron a seguir a un conductor, según LAPD.

Según las autoridades, la persecución comenzó cuando el hombre no acató la orden de alto de los oficiales del LAPD mientras conduce un vehiculo blanco. Video del lugar mostró que las patrullas se movían a gran velocidad para alcanzar al auto.

Los oficiales fueron hospitalizados en el Centro Médico UCI en Orange tras resultar heridos en la autopista 57 en Yorba Linda Boulevard.

Las autoridades también dijeron que la persecución continuó por calles y varias autopistas, incluida la 57, antes de que el sospechoso regresara al condado de Los Ángeles y se atrincherara dentro de un motel en Lynwood, ubicado en la cuadra 11000 del Bulevar Atlantic.

Las imágenes de video de la escena mostraron al sospechoso mientras era detenido en el motel. Los agentes decomisaron decomisaron armas de fuego y narcóticos durante el arresto.

En ese momento, dos oficiales regresaron a la autopista 57 para investigar sobre una posible arma lanzada a la via. Un conductor bajo sospecha de DUI choco el vehiculo donde se encontraban los agentes.

Ambos fueron trasladados al Centro Médico UCI en Orange, junto con el conductor que ocasiono el choque. Se desconoce la condición de las tres personas.

Todos los carriles en dirección norte de la autopista 57 entre Yorba Linda Boulevard y CA-90/Imperial Highway fueron cerrados mientras continuaba la investigación sobre las lesiones de los oficiales. La Patrulla de Caminos de California (CHP) no dijo cuánto duraría el cierre del carril.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.