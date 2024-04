Agente del LAPD no será acusado tras tiroteo que cobró la vida de adolescente en tienda Burlington

Los fiscales de California no presentarán cargos penales contra una oficina del Departamento de Policía de Los Ángeles por la muerte de una adolescente que fue alcanzada por disparos dentro de un probador de una tienda de Burlington en North Hollywood.

Valentina Orellana-Peralta fue asesinada el 23 de diciembre de 2021, cuando estaba de compras con su madre en la tienda Victory Boulevard. Velentina se estaba probando vestidos de fiesta en un vestuario cuando una bala disparada por el oficial contra un sospechoso de agresión rebotó en el suelo, atravesó la pared del vestidor y alcanzó a la adolescente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El miércoles, el fiscal general de California, Rob Bonta, cuya oficina ha estado investigando el caso según lo exige la ley estatal, publicó un informe final y dijo que su oficina no presentará cargos penales contra el oficial.

"Este caso fue particularmente difícil de procesar ya que implicaba la pérdida de dos vidas", dijo Bonta en un comunicado. "Cualquier pérdida de vidas es una tragedia, y mi corazón está especialmente con la familia de Valentina Orellana Peralta, quien trágicamente perdió la vida y cuya única participación en este incidente fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El Departamento de Justicia de California sigue firme en nuestro compromiso de trabajar junto con todos los socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar un sistema legal imparcial, transparente y responsable para todos los residentes de California".

El tiroteo ocurrió dentro de la tienda luego de que un hombre de 24 años armado con un candado metálico para bicicletas y buscado en una serie de agresiones realizados en la zona ingresó al negocio. El oficial disparó una bala contra el hombre que rebotó en el suelo y atravesó una pared del fondo, entrando al camerino donde alcanzó a Valentina.

Murió en los brazos de su madre.

La policía publicó un video de la cámara corporal del encuentro dentro de la tienda. Esas imágenes incluían imágenes que mostraban al sospechoso atacando a una mujer y golpeándola con el candado de la bicicleta cuando llegaron los agentes.

La policía de Los Ángeles publicó el lunes un video de un encuentro en una tienda de ropa de North Hollywood que provocó la muerte de un adolescente alcanzada por una bala perdida disparada por el arma de un oficial.

El video también captó el sonido de los disparos de la policía cuando los agentes encontraron al sospechoso, todavía con el candado de cable en la mano.

El sospechoso herido fue detenido y murió en el lugar.

El video publicado por el LAPD incluía audio de una serie de llamadas al 911. En una llamada, un empleado de la tienda le dice al despachador que un sospechoso está en la tienda atacando a personas con un candado para bicicletas. En otro, una mujer informa sobre el sonido de disparos en la tienda y dice que hay "un tipo con una pistola".

No se encontró ningún arma en el lugar.

Otra persona que llamó informó que su madre se escondía dentro de la tienda porque un hombre la amenazaba. Y añadió: "No sé si tiene un arma, no sé qué tiene, pero se están escondiendo".

En un comunicado, la policía de Los Ángeles dijo que los agentes no sabían que el camerino estaba ocupado. Valentina fue encontrada después del tiroteo durante una búsqueda de más atacantes.

Según la oficina de Bonta, los investigadores "concluyeron que la evidencia no demuestra, más allá de toda duda razonable, que el oficial involucrado actuó sin la intención de defenderse a sí mismo y a otros de lo que razonablemente creía que era una muerte inminente o lesiones corporales graves. Por lo tanto, "No hay pruebas suficientes para respaldar un proceso penal contra el oficial, por lo que no se tomarán más medidas en este caso".

La oficina recomendó que el LAPD considere hacer cambios para "mejorar las líneas de comunicación en respuesta a escenarios de 'acción inmediata y despliegue rápido'".

Valentina asistió a High Tech Los Angeles Charter School, donde acababa de aprobar sus exámenes de matemáticas y física.

Posteriormente, la familia demandó a la ciudad.

La Comisión de Policía de la ciudad dictaminó en 2022 que el oficial violó la política del departamento en el tiroteo. El panel determinó que el primer tiro que disparó estaba dentro de la política, pero el segundo y el tercero no. El entonces jefe Michel Moore determinó que el oficial "evaluó incorrectamente" la amenaza planteada por el sospechoso, diciendo que debería haber podido determinar que no estaba tratando con un tirador activo.