Agente del LASD fuera de servicio entre los dos muertos tras choque en la autopista 101 en Studio City: fuentes

Un agente del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD), fuera de servicio, fue una de las dos personas fallecidas la mañana del martes en un accidente en la autopista 101 en Studio City, según informaron fuentes policiales a NBCLA.

El agente viajaba como pasajero en un vehículo de transporte compartido involucrado en el accidente ocurrido en la madrugada cerca del cruce de las autopistas 170 y 134. Un sedán negro, una camioneta gris y un camión blanco participaron en la colisión cerca de la salida de la Avenida Tujunga.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El agente fallecido en el accidente, reportado poco antes de las 2 a. m., estaba asignado a la Cárcel Central de Hombres en el centro de Los Ángeles.

Las víctimas, un hombre y una mujer, fallecieron en el lugar.

No se dieron detalles de inmediato sobre la causa del accidente. NBCLA se ha puesto en contacto con la compañía de transporte compartido para obtener comentarios.

Se emitió una alerta SigAlert para el cierre de todos los carriles de la autopista 101 en dirección oeste en la salida de Tujunga. Todos los carriles fueron reabiertos y el Sigalert fue cancelado aproximadamente a las 7:30 a.m., informó la CHP.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.