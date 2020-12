Ordenan juicio para agente de LAPD por golpiza en Boyle Heights captada en video

Un oficial de la policía de Los Ángeles que fue visto en el video de un teléfono celular golpeando repetidamente a un sospechoso de allanamiento a fines de abril en Boyle Heights recibió el miércoles la orden de ser juzgado por un delito grave de asalto bajo apariencia de autoridad.

Luego de una audiencia preliminar, la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Alison Estrada, dictaminó que había pruebas suficientes para que el caso contra Frank Hernández procediera a juicio y programó una fecha de comparecencia para el acusado de 49 años el 19 de enero.

Hernández está acusado de golpear a un hombre desarmado más de una docena de veces en la cabeza, el cuello y el cuerpo durante un enfrentamiento el 27 de abril, luego de que el oficial y su pareja respondieran a una llamada de un intruso en un terreno baldío.

Enfrenta hasta tres años en la cárcel del condado si es declarado culpable del cargo, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

"En este caso, creemos que la fuerza no era ni necesaria ni razonable desde el punto de vista legal", dijo la fiscal de distrito Jackie Lacey cuando se anunció el arresto de Hernández el 9 de junio.

Hernández fue detenido por la División de Investigación de la Fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles y liberado menos de una hora después bajo su propio reconocimiento.

El cargo se produjo en medio de un mayor escrutinio de las acciones de los agentes de policía después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo mientras era detenido por la policía en Minneapolis. La muerte de Floyd provocó protestas en todo el país y amplificó las críticas de grupos locales que afirmaban que Lacey se había mostrado reticente a procesar a los agentes de policía.

La fiscal principal del condado negó repetidamente esa acusación, diciendo que sigue la ley y la evidencia para decidir qué casos puede procesar de manera efectiva. Sin embargo, las preocupaciones sobre su historial pueden haber ayudado al retador George Gascón a arrebatarle el puesto de fiscal a Lacey en una segunda vuelta en noviembre.

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fue arrestado por presuntamente robar un vehículo de un lote de autos usados ​​en Orange, dijeron el martes las autoridades.

Hernández y otro oficial de la División Hollenbeck respondieron a la cuadra 2400 de la calle Houston, cerca de la calle Soto, donde localizaron a un hombre que entró sin autorización en una propiedad privada y le ordenaron que se fuera, según un comunicado de LAPD emitido en mayo.

Durante la investigación, estalló una pelea entre el sospechoso y un oficial, según la policía, quien dijo que el oficial sufrió una herida leve en la mano y el sospechoso tenía cortes en la cabeza y la cara, pero se negó a recibir atención médica.

Se llamó a un supervisor al lugar y un testigo que vio una parte de la pelea le dio al supervisor una copia de un video de un teléfono celular. Después de revisar ese video junto con imágenes adicionales de la cámara corporal de Hernández, el supervisor notificó a su oficial al mando y los investigadores del Grupo de Asuntos Internos respondieron para llevar a cabo una investigación de quejas de personal, según el comunicado de LAPD.

El sospechoso fue puesto en libertad a la espera de una mayor investigación.

Hernández fue asignado a tareas domésticas y despojado de todos los poderes policiales cuando dos investigaciones internas estaban a punto de completarse en el momento de su arresto.

La Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de LAPD, emitió un comunicado que decía: "Si bien tenemos la responsabilidad fiduciaria de brindar asistencia a nuestros miembros durante el proceso administrativo de asuntos internos, lo que vimos en ese video fue inaceptable y no es lo que estamos capacitados para hacer".

Un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que está bajo investigación por presuntamente agredir a un sospechoso de intrusión durante un altercado en Boyle Heights, ha estado involucrado en tres tiroteos en servicio.

Los Angeles Times informó en mayo que Hernández ha estado involucrado en tres tiroteos en servicio, incluido uno en el que disparó y mató a un jornalero guatemalteco después de que el hombre, presuntamente ebrio, empuñaba un cuchillo y amenazaba a dos mujeres en el área de Westlake en septiembre de 2010. El sospechoso supuestamente se había abalanzado sobre los agentes.

El 5 de mayo, el jefe de la policía de Los Ángeles, Michel Moore, tuiteó: "En los últimos días se han informado incidentes en las noticias que claramente no son consistentes con los valores fundamentales del Departamento de Policía de Los Ángeles. Le prometo que cuando ocurran estos casos y no cumplamos con sus expectativas, habrá una investigación exhaustiva. Tengo la intención de tener una visión clara y responsabilizar a las personas por comportamientos que no concuerden con los altos estándares de esta organización".

El tweet parecía referirse al arresto de Boyle Heights, y también a un incidente en el que un oficial de LAPD fuera de servicio presuntamente disparó e hirió a otro oficial de LAPD fuera de servicio durante un viaje de campamento en el condado de San Bernardino. Ese oficial fue acusado de agresión con arma de fuego.