Aerolíneas piden a viajeros usar máscaras de COVID sin ventilación

No todas las mascarillas COVID son igualmente efectivas para promover los objetivos de salud pública y, en los últimos días, un número creciente de empresas que requieren cubiertas faciales han aconsejado a sus empleados y clientes que eviten las que tienen ventilaciones.

Las políticas publicadas de tres aerolíneas principales, United, JetBlue y Delta, ahora establecen que las cubiertas faciales con ventilación de exhalación no son adecuadas. Walt Disney World lo hizo la semana pasada.

"Creo que se trata de desarrollar el programa a medida que aprendemos más", dijo Matt Miller, vicepresidente de operaciones aeroportuarias de United Airlines en tres centros occidentales.

Las "máscaras con válvulas o respiraderos de exhalación" se mencionan específicamente como no recomendadas en la página web "Acerca de las máscaras" que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron el miércoles, de acuerdo con su consejo anterior.

Estas máscaras son de grado profesional y están diseñadas para proteger al usuario contra la exposición a humos, productos químicos o polvo. Pero no están destinados a filtrar el aliento exhalado del usuario.

"Cuando tienes una válvula en esa máscara con una válvula, te permite exhalar y te permite exhalar partículas del virus, que luego pueden transmitirse a otras personas", dijo Anne Rimoin, PhD, MPH, profesora de UCLA epidemiología y director del Center for Global and Immigrant Health. "Por eso, cuando busca una máscara, necesita una máscara que no tenga válvula de exhalación".

Aunque existe evidencia de que el cubrimiento facial también proporciona una barrera protectora para el usuario, el enfoque de las órdenes de salud pública sigue siendo proteger a los demás.

"Las mascarillas con válvulas unidireccionales no son realmente útiles de esa manera", dijo Muntu Davis, MD, oficial de salud pública del condado de Los Ángeles. "La válvula unidireccional … no es algo que permitamos".

También pueden ser más costosas que una simple máscara de tela, pero tienen un atractivo. Debido a que el aire húmedo exhalado puede disiparse más rápidamente de las máscaras ventiladas, el usuario las siente más frescas y secas que las telas sin ventilación, y eso es una tentación.

"Cuando tiene una máscara que tiene una válvula, puede hacerla más cómoda para usted, pero el problema es que anula el propósito de prevenir la propagación a otras personas", dijo el Dr. Rimoin. "Estamos todos juntos en esto."

Señaló que las máscaras de tela sin ventilación siguen siendo una de las herramientas más efectivas contra la propagación del COVID-19, más aún a la luz de la nueva evidencia de un estudio surcoreano recientemente publicado.

Encontró que hasta el 30 por ciento de las personas infectadas con COVID nunca desarrollan síntomas, pero aún pueden portar altos niveles del virus contagioso.

La actualización de las pautas de las mascarillas es solo el último paso que United Airlines ha dado con sus socios en un esfuerzo por ofrecer a más clientes y empleados más protección contra la propagación del COVID-19, dijo Miller. Citó "United CleanPlus", una colaboración con la Clínica Cleveland y el fabricante de desinfectantes Clorox para agregar infraestructura protectora y desinfectar cabinas de aviones, áreas terminales y otros posibles puntos de exposición.

"Cada paso que damos, realmente sentimos que está fortaleciendo nuestra posición para poder realmente proporcionar el entorno más seguro y protegido que podamos a través de la experiencia de viaje", dijo Miller.

Y si olvidas tu máscara o traes una con ventilación, Miller dijo que no te preocupes. United mantiene disponible un suministro de máscaras desechables de cortesía.