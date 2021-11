SACRAMENTO - La Lotería del Estado de California (CSL, por sus siglas en inglés) advirtió este lunes a los jugadores y minoristas que los revendedores de boletos de lotería en línea, basados ​​en aplicaciones y servicios de entrega de mensajería, no están regulados en California, y podrían dejar a los jugadores vulnerables.

"Nos ha llamado la atención que algunos de nuestros socios minoristas han estado trabajando con empresas de mensajería de lotería y que, junto con los jugadores de la Lotería de California, es posible que ni siquiera conozcan las vulnerabilidades potenciales a las que podrían estar expuestos", dijo Alva V. Johnson, Directora de la Lotería de California.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“La Lotería de California no está afiliada a ningún servicio de entrega de boletos de terceros. Los jugadores que eligen interactuar con ellos lo hacen bajo su propio riesgo", añadió Johnson.

Según Johnson, los servicios de pedido de boletos en línea no están examinados, aprobados ni regulados por la Lotería de California, y ya que no hay autoridad ni supervisión en relación contractual con estas entidades, no pueden garantizar la seguridad de estos servicios.

Actualmente, la Lotería de California está educando a aproximadamente 23,000 minoristas sobre las ramificaciones potenciales de involucrarse con empresas de mensajería de boletos.

Esto es lo que recomiendan los organizadores de las diferentes loterías en Estados Unidos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

"Estoy muy agradecido de que la Lotería nos haya hecho saber más sobre estos servicios de mensajería", dijo Jesús Olive de R & M Pacific Rim, una cadena que ha sido un socio minorista de la Lotería durante casi 10 años.

"Escuché sobre personas que compran boletos a través de una aplicación, pero no sabía que estos servicios no estaban examinados o aprobados por los funcionarios de la Lotería de California", dijo Olive.

La Lotería de California invita a cualquier persona que desea comprar boletos visitar las ubicaciones minoristas a lo largo del estado aquí.