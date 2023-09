Advierten sobre posibles fraudes con las pruebas caseras de COVID-19: Lo que debe saber

Desde esta semana todo hogar podrá volver a ordenar cuatro pruebas caseras de COVID-19, pero, ojo, que los estafadores están al acecho.

La FTC lanzó la alerta para que la gente sepa lo que pueden esperar al solicitar estas pruebas gratuitas, y lo que no debe suceder, y sería una señal de fraude, así que preste atención, para que nadie lo engañe.

Debido al repunte de casos de COVID-19 que se ha reportado recientemente, el gobierno ha restablecido el programa para que, a partir de esta semana, toda familia pueda recibir hasta cuatro pruebas caseras de COVID-19.

Estas pruebas detectan las variantes más prevalentes de COVID-19 que están circulando en estos momentos, y estarán vigentes hasta finales del 2023.

Solicitar estas pruebas, es muy fácil… Simplemente, hay que visitar el sitio covidtests.gov. Ahí, presione el botón azul y llene el formulario, que le pedirá su nombre, apellido, correo electrónico y dirección, y después, presione el botón verde que dice “Check Out Now”, ahí mismo verá que el total a pagar es 0 dólares. Y si no tiene acceso al internet, y requiere ayuda con este proceso, puede llamar al 1-800-232- 0233, ahí, además de mandarle pruebas a su domicilio, también le pueden decir a donde ir en persona si quiere hacerse una prueba gratuita y no tiene seguro médico.

La Comisión Federal de Comercio recordó a la comunidad que no tiene que pagar ni un centavo para cubrir gastos de envío en el caso de pedir que le manden las pruebas por correo, así que nunca vaya a entregar número de tarjeta de crédito o su cuenta bancaria a alguien que le diga que estos datos son necesarios. Si lo hacen, es un fraude.

Recuerde que si alguien le llama, le manda un mensaje de texto, o un correo electrónico, alegando ser del gobierno federal, y le piden más información para ayudarle, o mandarle sus pruebas, es un estafador, así que corte comunicación y repórtelo de inmediato a reportefraude.ftc.gov

Recuerde que estas pruebas son gratuitas, así que nadie le debe pedir absolutamente nada a cambio de ellas, proteja sus datos bancarios y número de seguro social de estafadores.

Además, estas pruebas están disponibles independientemente de su estatus migratorio, así que pilas en cuanto antes, para tenerlas a la mano si las necesita.