Advierten sobre llamadas de personas que se están haciendo pasar por trabajadores del Censo

Estamos en plena campaña del Censo 2020, y aunque muchas personas ya entregaron su formulario, una mujer asegura que ha recibido varias llamadas de gente que dicen ser del Censo.

Ana Fuentes le dijo a Telemundo 52 Responde que ella ya entregó su formulario hace meses, por eso le causa sorpresa el estar recibiendo llamadas de gente que asegura ser representantes del Censo.

“Yo he recibido muchas llamadas del Censo”, dijo Fuentes

“Queremos saber cuántas personas viven ahí con usted, dije si ustedes tienen la aplicación, deberían saber”, dijo Fuentes.

Fuentos aseguró haber llenado y entregado el formulario del Censo en marzo.

“Pero necesitamos más información, fecha de nacimiento, dónde nació, toda esa información me preguntaba [el supuesto representante del Censo]”, señaló Fuentes.

Además, le dijo a Telemundo 52 Responde que ha escuchado de las llamadas conocidas como "robocalls", que sólo intentan obtener información personal.



“¿A mí no me gusta dar mi información porque no sé quiénes son ustedes, si son del censo o qué”? dijo Fuentes.



Fuentes agregó que ha estado atenta a Telemundo 52 Responde.

“Yo vi un reportaje anteriormente que estaban haciendo llamadas así, y uno no debe dar información”, dijo Fuentes.

La oficina del Censo había alertado a la comunidad para que todos estuvieran atentos a posibles llamadas de impostores, e incluso informaban que el Censo no realizaba llamadas, a menos que existiera algún error o el formulario estuviera incomplete, pero a causa del COVID-19, eso ha cambiado.



“Por cuestiones de la pandemia, cuestiones de números, cuestiones de todo, estamos tratando de hacer llamadas por teléfono, y así respetar el distanciamiento social”, dijo Nancy Guerrero, representante del Censo.

Guerrero resaltó que esas llamadas serán a personas que no han respondido al Censo, o si hay que corroborar información, pero si usted desconfía, dijo, puede pedirle el número de identificación al empleado, y luego llamar usted directamente al Censo, marcando el 1-844-468-2020, y si las preguntas se salen de contexto, cuélgueles de inmediato.

Lo que no ha cambiado es que, aún por teléfono, nadie del Censo le preguntará su situación migratoria, o su número de Seguro Social, y mucho menos número de su cuenta bancaria, y tampoco, le pedirán ningún pago.