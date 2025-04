Estafadores estarían usando IA para robar a seguidores de abogados de inmigración

Múltiples personas famosas han reportado haber sido víctimas de estafadores e impostores que clonan su imagen o usan inteligencia artificial para hacerse pasar por ellos, y ahora, esa misma tecnología parece estarse utilizando para robarle específicamente a la comunidad inmigrante que busca asesoría legal.

Varios abogados de inmigración aseguran que, utilizando la inteligencia artificial, los estafadores han engañado a sus seguidores en redes sociales, despojándolos de miles de dólares, aprovechándose de su desesperación por tratar de regularizar su estatus.

Cecilia Pérez contó que ella encontró una página idéntica con la foto de una abogada de inmigración que ella sigue.

Pérez dijo que lo que parecía ser el perfil de Instagram de la abogada en inmigración, Alma Rosa Nieto, a quien lleva años siguiendo, de repente recibió un mensaje, supuestamente, de la misma abogada.

“Ay, qué emoción. La abogada me contestó”. Entonces me dije, “dígame, ¿en qué puedo ayudar?”, contó Pérez.

Pérez dijo que confió en que intercambiaba mensajes con la abogada, aunque confirmó que nunca habló con ella por teléfono ni por teleconferencia, solo a través de notas por escrito, donde le pidieron varias cosas.



“[Me pidieron] mi pasaporte, y después, ya me contactó y me dijo que le envié que tengo que hacer el pago a un email. Ese email tenía la foto, tenía el sello, es como el sello, el sello de migración”, dijo Pérez.

Pérez asegura que mandó dos pagos por Zelle, uno de mil dólares, y otro de 1,500, a un correo electrónico de Gmail que supuestamente era de la asistente de la abogada, pero cuando le pidieron un tercer pago de $700 dólares, empezó a sentir que algo estaba mal.

“Me meto en la página otra vez, a ver sí mismo, y ya no estaba. Ahí sí, yo dije, me robaron, me robaron, me robaron”, dijo Pérez.

Fue entonces cuando, por primera vez, dijo, buscó el teléfono de la oficina de la abogada Nieto, y llamó.

“Ahí sí me contestó una secretaria, me dieron una cita con la abogada, hablé vía Zoom con ella”, contó.

Desafortunadamente, le confirmaron que había sido estafada y que la abogada Nieto nunca cobra por sus servicios a través de Zelle, pero Pérez, no es la única que ha caído en esta sofisticada estafa.

La abogada Nieto dijo que incluso autoridades de otros estados la han contactado para cuestionarla tras recibir quejas de personas que creyeron estar enviándole pagos también, e incluso le han mostrado contratos falsificados, que a simple vista parecen ser de su oficina, aunque tienen el domicilio equivocado.

También le compartieron una identificación falsa, con su fotografía que se usó para convencer a una víctima que estaba dudosa y documentos falsificados con el sello del Departamento de Inmigración, todo para hacer creer a la gente que estaban tratando con un abogado real, cuando no era así. Al parecer, en otros casos, los estafadores han ido más allá.

La grabación fraudulenta de la voz de Alma Rosa Nieto decía lo siguiente: “Soy yo, abogada Alma Rosa Nieto, por favor haga su pago por mí para reservar su lugar de consulta”.

La grabación suena como la voz de la abogada Alma Rosa Nieto, pero el mensaje fue creado con inteligencia artificial para estafar a personas que buscaban servicios legales de inmigración.

"Se me cayó el corazón al suelo porque, obviamente, yo me identifique. Dije, esa suena como yo, pero obviamente le hablan de tú a la persona. Yo respeto a mis clientes, les hablo de usted", dijo la abogada Nieto.

La grabación, explicó la abogada Nieto, se la compartió otra persona que afortunadamente no se dejó llevar por el mensaje, y se comunicó directamente a su oficina.

Lo mismo le sucedió a la abogada Kathia Quirós, cuya cuenta “Inmigrando con Kathia” tiene más de 267 mil seguidores en Instagram.

“Una señora que llamó diciendo que había conversado conmigo y que tenía la grabación de la conversación y alguien había clonado mi voz y había conversado con esta señora, y entonces ella estaba convencida de que había hablado conmigo, pero yo nunca había hablado con ella”, dijo Kathia Quirós, abogada de inmigración.

"Pueden grabar la voz de una persona de interés en este caso, una figura pública como abogado, doctor o consultor, graban esa voz a través de un video de YouTube o de alguna entrevista que tuvo, y con herramientas de inteligencia artificial, ellos pueden clonar esa voz y poner otro contenido, otro contexto en el que lo van a utilizar, pues para poder, para hacer extorsión, defraudar o estafar a las personas“, dijo Israel Reyes, profesor invitado en Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Reyes, experto en ciberseguridad, explicó que, en estos tiempos, toda persona debe ver con escepticismo cualquier mensaje digital, más aún si le piden documentos delicados o pagos electrónicos.

“Tenemos nosotros que siempre desconfiar, porque en lo virtual no sabemos realmente con quién estamos hablando”, dijo Reyes.

Y a personas que manejan redes con miles de seguidores, Reyes les recomienda tomar medidas de protección, tanto para ellos, como para quienes los siguen.

Como figura pública, como opinión pública, deben de ser muy cautelosos. Y cuando ustedes reciben una alerta de que alguien ya usó su voz y sus datos, deben poner una denuncia de preferencia ante el FBI Cybercrime Division. Lo cual ambas abogadas confirman haber hecho.

“Lo reporté al Attorney General de California, que es el abogado del fiscal general del estado, a la policía”, dijo la abogada Nieto.

"Nosotros presentamos quejas a las redes sociales. Podemos ir hasta la policía a presentar denuncias, el problema es que rastrear a esta gente es extremadamente difícil", agregó la abogada Quirós.

Efectivamente, si usted busca a un abogado de inmigración, tome en cuenta que las redes sociales no son el lugar para entablar una relación profesional con ellos, algo que ambas abogadas coincidieron, ya que aseguran que solo se puede hacer llamando directamente por teléfono a sus oficinas, y haciendo cita.

"Nunca abrá un caso sin antes haber hablado directamente con un abogado”, dijo Nieto.

"Debe tener una consulta previa donde usted dialogue con el abogado, le muestre documentos y el abogado de una estrategia y después un contrato”, dijo Nieto.

Ambas abogadas dijeron estar muy preocupadas por la gente que las sigue, y están lanzando la voz de alerta para que no caigan en manos de delincuentes, reiterando que la solución es sencilla: levante el teléfono, y haga una llamada directamente a la oficina del abogado que usted busque contratar.