Advierten sobre compras fraudulentas por internet

Para ayudar a su hermano en México, un hombre ordenó un nebulizador para su negocio, pero cuando, en lugar de eso, recibió mascarillas, llamó a Telemundo 52 Responde.

Martín Martínez reconoció que se dejó llevar por lo que parecía un precio extremadamente bajo, en un sitio que nunca había usado, algo que es muy riesgoso en estos días en que la mayor cantidad de estafas, según reportó la Comisión Federal de Comercio, son por ventas de internet.

El hermano de Martínez, quien vive en Veracruz le pidió comprar un nebulizador en Estados Unidos, porque allá [en México] son muy caros, así que buscó en internet, y encontró uno.

“Yo pedí este producto por medio de internet porque me parecía más barato, supuestamente estaba en $66 y los demás lo tenían de $200 a $350 entonces yo dije es el más barato”, dijo Martínez.

Pero al poco tiempo, le llegó un paquete.

“Desgraciadamente me mandaron 20 mascarillas de 1 dólar cada una”, señaló Martínez.

Se trató de Comunicar con Ceamok.Life por correo electrónico, y le pidieron una disculpa, asegurándole que se trataba de un error, y le reenviarían el producto correcto, pero han pasado semanas, y no ha llegado el nebulizador.

“No me contestan los correos electrónicos, me dicen, ‘sí te lo vamos a mandar’, pero no me contestan otra vez, y ese dinero ahorita se necesita”, dijo Martínez.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto con Ceamok.life para preguntar porqué el retraso, y poco después, el Sr. Martínez recibió una comunicación asegurándose que en unos días su producto se iba a enviar nuevamente, y le dieron un número de rastreo.

Para reducir las posibilidades de perder su dinero al ordenar por internet:

· Investigue a la compañía. Una búsqueda rápida le mostrará si hay quejas de otros consumidores, y si es el caso, es mejor buscar otro proveedor.

· pague con tarjeta de crédito, y guarde todos sus recibos, así como imágenes de pantalla, con la descripción y precio del producto que compre. Así será más fácil recuperar su dinero si no le cumplen.

Y antes de pagar asegúrese que la página del sitio tenga un candado y diga https, la “s” significa que es seguro.

Si llega a ser víctima de fraude al comprar en internet, repórtelo, a la comisión federal de comercio, en www.ftc.gov/complaint

Todo parece indicar que en este caso, el envío distinto fue sólo un error, pero, como regla, si ve un producto anunciado por mucho menos de lo que normalmente cuesta, revise muy bien en el internet, y asegúrese de que otros consumidores no se hayan quejado de ese mismo sitio, antes de ordenar el producto.