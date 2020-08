Advierten sobre cobros extras debido al COVID-19

Es posible que, al revisar sus recibos en estos tiempos de pandemia, usted haya notado una cuota adicional, pero, ¿es legal?

El equipo de Telemundo 52 Responde ha recibido muchas consultas y quejas con respecto a las ahora famosas “COVID Surcharge Fees”, o cuotas relacionadas al coronavirus.

Telemundo 52 Responde habló con los expertos para determinar qué es lo que está permitido, y lo que no.

Si usted ha salido a restaurantes durante la pandemia, habrá notado los cambios: desde barreras especiales, hasta patios improvisados, y por supuesto, el personal llevará equipo de protección, y todo eso, cuesta pero ¿quién lo está pagando?

El equipo de Telemundo 52 responde, ha recibido múltiples quejas de consumidores si no molestos, sí confundidos por los cobros adicionales que han notado en sus recibos, y no sólo en restaurantes.

Verónica Pérez, quien asegura que su dentista le cobró $10 más como cuota por el COVID-19, y a una amiga suya, en otra oficina dental, dijo, que le cobraron $18.00 extra. David Sambrano nos preguntó si estas cuotas en salones de belleza y otros negocios, son legales, y otro televidente a quien le cobraron $3.20 adicionales en un restaurante quiere saber si eso es correcto, pues nadie le avisó antes de atenderlo y ese es precisamente el problema.

“Tenemos derecho a que se nos avise de antemano si va a haber algún recargo o cualquier condición al estar haciendo esa compra”, dijo Rigoberto-Reyes, vocero del Departamento de Asuntos del Consumidor Condado de Los Ángeles.

Reyes, quien es experto en los derechos tanto de los comerciantes como de los consumidores, explicó que mientras las intenciones del negocio sean claras, está actuando legalmente.

“Deben decirnos de manera que la entendamos, que la podemos mirar, no sorprendernos después de que ya hicimos la compra, con un recargo, que no sabíamos”, agregó Reyes.

Entonces, ¿qué pasa si no le informaron, y usted ya recibió el servicio? ¿qué puede hacer? quejarse y disputar el cobro.

“Hacérselo saber al lugar y exigir que no me cobren por ese recargo si no me lo explicaron anteriormente, osea si nunca estuve de acuerdo que me cobraran.

¿Y se se niegan a eliminarlo?

“En ese caso, que pusieran denuncia con nosotros, también si se pagó con tarjeta de crédito, se puede disputar el cargo que no nos dijeron”, dijo Reyes.

En este caso se debe de llamar al 1-800-593-8222 o visite el sitio del Departamento del Consumidor al http://www.dcba.lacounty.gov

EL Departamento del Consumidor investigará, y determinará si el negocio está en violación, al no ser transparente con sus cobros, y tomará medidas, especialmente, si el negocio está aumentando excesivamente sus cobros, por más del 10%, algo que está prohibido durante un estado de emergencia como el que se ha declarado en el condado.