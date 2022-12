Advierten sobre aumento de robo de autos estacionados en Santa Ana

Los robos en algunos vecindarios de la ciudad de Santa Ana han aumentado, siendo el blanco los vehículos que están estacionados en la calle o en la cochera.

De acuerdo a las autoridades varias familias han sido afectadas, y los artículos más robados han sido herramientas de trabajo y convertidores catalíticos.

Los ladrones están aprovechando de la oscuridad de la noche para cometer sus delitos. Imágenes captadas por una cámara de seguridad, muestra como uno de los sospechosos desciende de una camioneta, se aproxima a un vehículo estacionado en la calle y en menos de dos minutos, el individuo saca un compresor de presión y otras herramientas.



“Fue un valor de hacer a de unos $2,500. Se robó herramienta, taladro pulidora, generador de luz, cables, mangueras, un equipo de trabajo que le cuesta a uno”, dijo Víctor Sierra, víctima de robo.



Los hechos ocurrieron el pasado domingo alrededor de las 5:00 a.m. en la calle 14 de la ciudad de Santa Ana, con pérdidas que han afectado el bolsillo de Víctor y su familia.



“Perjudica en la manera de que yo tengo que regresar a trabajar, y tengo que volver a comprar [las herramientas]”, dijo Sierra.



Y en frente de donde ocurrió el robo, así sonaba la camioneta de Javier Manso, y es que hace dos meses le robaron el convertidor catalítico. Según los mismos vecinos, en los últimos tres meses se han registrado ocho robos a los vehículos estacionados sobre la calle y la entrada de la cochera.



“Me cobran $1,200 por reemplazar el convertidor catalítico, y eso que es mi amigo y no se lo he puesto porque luego se lo roban”, dijo Manso.

La policía de Irvine detuvo al conductor de un auto que tenía incorporado una matrícula giratoria y un sifón de gas, al parecer involucrado en robos.



Las autoridades de la ciudad han recibido reportes de algunos de estos robos y aunque se han abierto algunas investigaciones, ellos tienen algunas recomendaciones para evitar de ser víctima.





“Yo sé que es inconveniente, pero si no tienen un lugar seguro para guardar su coche, se recomienda meter las herramientas a su casa”, dijo María López, sargento de la Policía de Santa Ana.



Por su parte, el señor Sierra, quien se dedica al detallado de autos, dijo que tomará medias más drásticas para resguardar su equipo de trabajo.

Y mucho cuidado, que los ladrones tratarán de vender lo robado y las autoridades recomiendan no comprar mercancía robada, ya que al hacerlo se hace cómplice de este delito.