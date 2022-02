Advierten sobre aumento de estafas de amor cibernético

Los fraudes cibernéticos relacionados con el amor parecen haberse convertido en una epidemia alimentada por la pandemia, ahora autoridades hacen una alerta para evitar que le rompan el corazón, y le roben su dinero

Si bien las estafas románticas no son cosa nueva, el distanciamiento social llevó a más gente a usar aplicaciones y medios sociales para conectar con otros en estos últimos años, y eso, ha facilitado a los delincuentes diseñar nuevos trucos.

“Ella [estafadora] me decía que me amaba. Imagínate enviando mensajes de textos, y en un par de horas me prometía todo. Me dijo, ‘mira, vamos a trabajar juntos’”, dijo una víctima de estafa.

Las estafas del amor, no son cosa nueva y no discriminan. No importa el género, o la edad; toda persona puede ser vulnerable a un engaño.

“Llevo 19 años sola y sin tener esposo, novio, ni amigo. Una mujer a mi edad siempre está falta de palabras bonitas, te ilusionas, y por eso, seguí hablando con él”, dijo Laura, cayó en una estafa de amor cibernético.

“[El supuesto amigo] está en Afganistán, en Kabul, y corre peligro. Un día me pidió que si por favor le mandaba una tarjeta de iTunes de $500”, contó Laura.

Al paso de los años, hemos conocido a muchas víctimas de estos crímenes, pero, a pesar de que la gente cree estar más alerta que nunca, el FBI y la Comisión Federal de Comercio informan que, durante la pandemia, este tipo de estafa se multiplicó enormemente en el 2020.

Las víctimas de este tipo de fraude, reportaron perdidas de más de $600 millones, y aunque usted no lo crea, el 2021 fue todavía peor.

Durante el último trimestre, los fraudes de este tipo, aumentaron un 48%, es por eso que cinco agencias federales dedicadas a la protección del consumidor.

Las agencias, CFTC, CFPB, DHS, ICE, US Postal Inspection Service, y FinCen, están lanzando una campaña para alertar a la población y ponerle al tanto de los fraudes más recientes que se han reportado.

Las autoridades instan la importancia de saber reconocer las estafas, por ejemplo, si su “nuevo amor” vive lejos, y le pide enviar dinero, aun si le promete que se lo devolverá, no acceda; o si le pide firmar algún documento para entregarle control sobre sus finanzas o propiedad, o abrir una cuenta conjunta, o firmar un préstamo como codeudor, todo esto, es altamente sospechoso, así que, deténgase.

Es importante pedir consejo. Recuerde que siempre puede acudir a la FTC, o llamarnos a Telemundo 52 Responde al 1-866-269-6199 para ayudarle a confirmar si está frente a un estafador.

Y muy importante, si llega a caer en una de estas trampas románticas, no se quede callado, repórtelo a ftc.gov/complaint, pues así podrá ayudar a evitar que los estafadores, sigan engañando a personas vulnerables.