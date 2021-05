Advierten sobre aumento de estafas de alquiler de viviendas y venta de mascotas

Un aumento en las estafas relacionadas con alquileres de viviendas y ventas mascotas ha llevado a las autoridades del condado de Ventura a emitir una advertencia advirtiendo a las personas cuando realizan compras o realizan negocios en línea.

"Los estafadores solicitarán pagos o depósitos por adelantado y prometerán la entrega", dijo la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura. "Luego solicitarán pagos adicionales por envío u otros tipos de tarifas, a menudo con la promesa de que el dinero se reembolsará en una fecha futura".

Las víctimas se quedan esperando y esos juegos de llaves o mascotas nunca aparecen, según la Oficina del Alguacil.

Los siguientes son algunos de los indicadores comunes de una estafa:

La persona con la que está en comunicación solo hablará por correo electrónico o mensaje de texto;

Se le solicita que envíe dinero a través de una aplicación como Zelle o Venmo a una cuenta con una dirección de correo electrónico diferente a la que se ha estado comunicando;

Existe algún tipo de urgencia o trato que solo puede ocurrir si se envía el dinero de inmediato.

Aunque la Oficina del Alguacil dice que no todas las ventas o alquileres de mascotas en línea son una estafa, existen algunas formas de evitar ser víctima de estas estafas:

Pídale a la persona que le haga un Facetime con el cachorro o gatito que desea comprar;

Realice una búsqueda de imágenes en Google de las fotos del anuncio para ver en qué otro lugar de Internet aparecen esas imágenes;

Póngase en contacto con un agente inmobiliario independiente para confirmar que la propiedad está disponible para alquiler;

Si la persona con la que está en contacto afirma pertenecer a una agencia de bienes raíces, comuníquese con la agencia para confirmar que esa persona es un empleado de ella;

Si vive cerca de la propiedad, conduzca para ver si realmente parece estar en alquiler.

Dar algunos pasos adicionales podría ahorrarle muchos dolores de cabeza a largo plazo. La Oficina del Alguacil señala que, "si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea" y "no tener prisa por lo que parece un buen negocio".

