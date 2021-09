Advierten que consumo medicamento Ivermectina podría ser mortal

El medicamento Ivermectina, recetado para erradicar parásitos en humanos y animales, ha estado en boca de muchos durante la pandemia, ya que hay personas que lo han estado consumiendo, supuestamente para prevenir y combatir el COVID-19.

El medicamento Ivermectina no ha sido aprobada para tratar el COVID-19, y lo más riesgoso es consumir la versión veterinaria o sin estar bajo vigilancia médica porque pudieran ocurrir efectos secundarios o sobredosis.

La Ivermectina es un medicamento usado en humanos y animales principalmente como un desparasitante, y no ha sido puesto a prueba para prevenir o combatir el COVID-19 en personas.

“No se ha demostrado que esto funcione en pacientes, no son estudios que son regulados, son más como anécdotas”, dijo el doctor Fabian Andrés Romero, experto en enfermedades infecciosas.

La Administración de Medicinas y Alimentos, FDA, ha recibido crecientes reportes de pacientes hospitalizados tras automedicarse con Ivermectina prevista para los caballos, y que no requiere una receta para comprarla.



Un encargado de una tienda de productos veterinarios en el sur de California mostró a Telemundo 52 algunos anaqueles de ese medicamento para caballos vacíos. Asegurando que cada vez más personas lo están comprando. Hay una versión inyectable para animales, que utilizarla en humanos puede ser muy dañina para la salud, según expertos.

"Cualquier persona que esté consiguiéndola porque la consigues inyectable para animales grandes, caballos y vacas, esas dosis inyectables, si te inyectas la dosis incorrecta terminas en el hospital con problemas neurológicos porque es bien peligroso", dijo Josean Colón, médico veterinario.



“La dosis, pueda que la concentración sea diferente para animales o humanos aún más riesgosos que no se sepa la concentración apropiada”, dijo Colón.



La FDA envió un mensaje en Twitter reiterándole a las personas que no son caballos ni vacas, y advirtiendo sobre los riesgos de consumir medicamentos no aprobados o de uso veterinario.



Los efectos adversos de la Ivermectina incluyen problemas cardíacos y hepáticos, y al automedicarse. También se puede sufrir una sobredosis experimentando síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, reacciones alérgicas, mareos, convulsiones, e incluso la muerte.



“Si está tomando el medicamento, fuera de autorizado, tiene que estar pendiente de que podrían sufrir efectos adversos. Cualquier síntoma es una alerta de que puede estar dañando el hígado o el corazón".



Expertos recomiendan concentrarse en otras herramientas contra el COVID-19 probadas en humanos: la mascarilla y la vacuna.

Para emergencias con envenenamientos, llame al 1-800-222-1222.