Advierten de estafas por “grúas fantasmas”

Tras un choque, una grúa llegó y se llevó su vehículo.

El empleado de la grúa le dijo a Oscar Coronado que el seguro se encargaría de los gastos, pero días después, se dio cuenta que había sido víctima de un fraude.

De acuerdo a Telemundo 52 Responde, el incidente que vivió Coronado es una estafa que va en aumento, y se aprovecha de que, tras un choque, uno está nervioso y quiere resolver la situación rápidamente.

“Yo nomás sentí el golpe cuando me pegó, y me aventó sobre la banqueta”, dijo Coronado, quien fue víctima de una grúa fantasma que se llevó su carro.

Coronado le contó a Telemundo 52 Responde que estaba trabajando cuando ocurrió el choque. El carro que lo golpeó, fue remolcado, y mientras él trataba de descifrar qué hacer, llegó otra grúa.

“[La grúa] dijo que venía de la aseguranza del que me había pegado, haciéndose pasar por Geico, y diciéndome que se iban a hacer cargo de mi carro, y que lo iban a llevar a un lugar para ver en cuánto iba a salir el golpe y ver si tenía compostura”, señaló Coronado.

Le pareció una ayuda caída del cielo.

“En ese momento estás como en estado de shock, no sabes qué hacer, y tú confiado, dices OK, si me van a ayudar a arreglar mi carro, les voy a dar la confianza que se lleven el carro”, agregó Coronado.

Coronado asegura que sólo le dieron una tarjeta, y se llevaron su carro, pero no recibió noticias por días, así que les llamó.

“Para saber qué había pasado con mi carro porque dije, ya son cuatro días y nadie me ha llamado, ni el seguro, y fue cuando me di cuenta que ya debía todo ese dinero”, dijo Coronado.

Y es que, el número que le dieron, no era de la compañía de seguros, ni de un taller, sino de un corralón, donde le aseguraron que no tenían nada que ver con las grúas, y que sólo reciben los carros, pero le informaron que para sacar su vehículo tendría que pagar $1,500.

El Buró Nacional de Crímenes en Seguros (NCIB) alerta a los conductores sobre esta práctica de “remolques predatorios”, que por cierto, en Los Ángeles, son ilegales.

“Llegan de la nada, y más cuando tiene uno la presión en la cabeza, no sabe qué hacer, y es cuando a uno lo agarran”, dijo Coronado.

Telemundo 52 Responde insta a que tenga mucho cuidado: si usted no le llamó a una grúa, antes de permitir que remolquen su carro haga lo siguiente:

· Comuníquese con la compañía de seguros, o la policía, para ver si realmente la mandaron, y asegúrese de obtener por escrito el precio y los términos del servicio.

· Pídale al chofer identificación, y tome una foto.

· Tome foto de la grúa, con todo y placas.

· Llame al lugar a dónde van a trasladar el carro para confirmar si hay costos de almacenamiento.

Si sospecha que está frente a un fraude, repórtelo al NCIB, al 1 800 835 6422.También puede presentar una denuncia ante la oficina del procurador de Los Ángeles, quién ha demandado a varias compañías de grúas, por presuntas prácticas predatorios.