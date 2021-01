Advierten de estafas en aplicaciones para encontrar pareja y amistades

En estos tiempos de distanciamiento social mucha gente ha recurrido a los medios sociales y aplicaciones electrónicas para entablar nuevas amistades, pero hay que tener cuidado.

Uno de nuestros televidentes le llamó a Telemundo 52 Responde para advertirle a otras personas de los fraudes que ha detectado, al buscar conectarse con personas en el internet.

Eduardo contó que hace unos meses decidió descargar Bigo Live, una aplicación muy popular para interactuar con otra gente.

“Supuestamente para encontrar pareja, pero no, no lo es. Solamente las mujeres que lo contactan le manda fotos sexys”, dijo Eduardo.

Eduardo dijo que esto le ha causado gran desilusión al darse cuenta de lo que realmente pasa en esa y otras plataformas similares, pero lo que más lo sorprendió, fue que empezó a recibir mensajes de mujeres famosas.

“Carrie Underwood, Demi Lovato, Jennifer López y luchadoras de WWE”, agregó.

Reconoció que le dio curiosidad, y le contestó a la supuesta Jennifer López.

“La primera vez me dijo que si yo era fan, pero le dijo, no lo soy, pero me impresionó que estás en esta plataforma, o en esta aplicación”, contó Eduardo.

Y así empezó el intercambio de mensajes, pronto, sin embargo, Eduardo sospechó que se trataba de una estafa, pues la presunta J-LO le dijo que necesitaba ayuda para recoger un portafolio.

“Donde traía miles de dólares, y contratos de conciertos. Inclusive me dio números para que me contactara con gente para que me trajera ese dinero”, agregó.

Eduardo le dijo a Telemundo 52 Responde que bloqueó ese perfil, pero después, lo contactó supuestamente Demi Lovato, y más recientemente, Carrie Underwood, asegurándole que tenía $5.7 millones de dólares que necesitaba transferir a otra cuenta discretamente, pues está en medio de un divorcio que no quiere que salga a la luz, y así, le pidió a Eduardo su número de cuenta y contraseña. Asegurándole que si le permitía depositar ahí el dinero, le daría a él una buena recompensa.

Eduardo señaló que está cansado e indignado de ver como los estafadores se aprovechan de la soledad de la gente.

“Más ahorita, con esta pandemia, todos los encerrados, todos sin saber que hacer, pues cualquiera lo puede animar a uno que haga todo eso por dinero”, agregó.

Así que quiso pasar la voz.

“Le quieren robar a uno su información, quieren que uno les mande tarjetas de regalo y cosas por el estilo. Mucho cuidado, porque ahorita con lo de la pandemia se están aprovechando de todo”, dijo.

Telemundo 52 Responde agradece que Eduardo por compartir su experiencia, y recuerda que cualquier criminal se puede esconder tras el anonimato del internet, así que, no se deje engañar. No le mande datos personales ni dinero a un desconocido, no importa que tan triste sea la historia que le cuenten, no es real.