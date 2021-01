Advierten aumento de estafas que prometen grandes ganancias durante pandemia

Entre las estafas más comunes que se han reportado durante la pandemia, están las que prometen grandes ganancias, con trabajos desde el hogar, o negocios por internet.

Es una forma cruel de aprovecharse de los más necesitados, pero los estafadores no se tocan el corazón, y despojan a quienes menos tienen.

La crisis financiera generada por la pandemia ha llevado a innumerables personas a caer en fraudes, y a perder miles de millones de dólares bajo la promesa de que ganarán mucho dinero.

Tan solo en los primeros nueve meses del 2020 la Comisión Federal de Comercio recibió una enorme cantidad de denuncias de víctimas de este tipo de fraude, que perdieron un total de $150 millones de dólares, bajo la ilusión de recibir grandes ingresos.

Por eso, la FTC unió fuerzas con 19 agencias del orden, en un operativo nacional, y llevaron a corte a múltiples compañías acusadas de haber robado a sus clientes más de mil millones de dólares en conjunto.

Una de ellas es Moda Latina BZ, ubicada en la puente.

La demanda alega que Moda Latina BZ recibió más de $7 millones de dólares de manera engañosa.

“Una estafa dirigida a mujeres latinas que buscan tener su propio negocios y ganar dinero”, dijo Rhonda Perkins, abogada de la FTC.

La demanda alega que Moda Latina BZ les ofrecía trabajar desde su hogar, vendiendo productos de lujo, y garantizando ganancias de $500 a $1,000 a la semana.

“Lamentablemente, la FTC alega que lo que prometieron, no era real. La gente que invirtió pensando que podrían tener su propio negocio, no triunfó. Muchos de los productos no eran de buena marca, o no eran auténticos, y no los podían vender con la ganancia prometida”, dijo la abogada de la FTC.

Intentamos obtener una declaración de Moda Latina BZ, con respecto a las acusaciones en su contra, pero tras múltiples llamadas, y mensajes, nadie nos ha respondido.

“¿La pura verdad? No existe una manera garantizada de ganar dinero, si ve un ofrecimiento de este tipo es una estafa, punto final”, agregó.

Tenga mucho cuidado si le invitan a participar en un esquema de pirámide, y no acepte pagar miles de dólares por presuntos cursos de entrenamiento que le garanticen éxito económico, pues rara vez se cumplen esas promesas.

Ante una posible oportunidad de negocio, tómese su tiempo. Si le presionan para pagar, es casi seguro que es un fraude. Desconfía de presuntos testimonios o historias de éxito exageradas, y no se confíe de cheques de desconocidos. Si le mandan uno, y le piden usar parte de los fondos para pagar costos asociados con el negocio, es un fraude.

Si esto le sucede, repórtelo, en reportefraude.ftc.gov

Es muy importante investigar a cualquier compañía o persona que le ofrezca empleo o un negocio a distancia.

En el buscador de internet, ponga el nombre del negocio, junto a la palabra "scam" o "complaint", y si encuentra quejas, no se arriesgue.