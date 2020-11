Adultos mayores se ven forzados a cambiar planes de Acción de Gracias

Con el aumento de los casos de coronavirus y con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, muchas familias están con el dilema de, si celebrar o no, especialmente donde hay personas mayores.

Muchos consideran que lo mejor seria no poner en riesgo la salud de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero al tratarse de un di tan especial y querer estar en familia, también hay medidas a tomar para bajar los riesgos de contagio.

Para muchas familias el Día de Acción de Gracias de este 2020 no será como en otros años, ya que el coronavirus y la crisis económica ha obligado a muchos a tener reuniones más pequeñas o incluso cancelarlas.

Maria Cruz Hernández es un caso que refleja lo que estamos viviendo, al ser una persona de la tercera edad, ella prefiere no arriesgarse.

“Pues no, no se va a poder festejar como en otros años”, dijo Cruz Hernández.

“El problema es que las personas de edad tienen generalmente más condiciones médicas y están en más riesgo de estar muy enfermos si les llega a dar el coronavirus o inclusive de morir”, dijo Estefanía Maurer, doctora.

Según los expertos, esto no significa que no se pueda celebrar, la recomendación es que usen una máscara facial, que no se reúnan más de dos familias que vivan en una misma casa y acortar lo más que se pueda la convivencia. Menos tiempo, menos riesgo de contagio.

Para la mayoría, el hecho que haya sido un año difícil y que quizá no haya comida en abundancia no significa que debemos ser mal agradecidos.

“Tenemos que dar las gracias, aunque sea con un chocolate caliente y un panecito, pero tenemos que hacerlo”, señaló Cruz Hernandez.

Otra recomendación es hacer uso de la tecnología, llamar por teléfono o conectarse a través de una videollamada con esos seres queridos y dar gracias a la hora de la cena.