Durante 60 años, Ted Sams lamentó no poder graduarse de la escuela secundaria.

Ahora que tiene 78 años, Sams finalmente puede llamarse a sí mismo graduado después de ponerse una toga y birrete y recibir su diploma el viernes con la clase de 2022, en la escuela secundaria San Gabriel del sur de California.

Fotos: Hombre del sur California recibe diploma de secundaria tras 60 años porque debía $4.80

En 1962, cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, Sams se metió en problemas y fue suspendido cinco días antes del final del año escolar. Dijo que se perdió un examen final crucial y que tuvo que recuperarlo durante el verano.

“Cuando regresé con mi calificación, no me dieron mi diploma porque debía $4.80 por un libro”, dijo Sams a KABC-TV. “Así que simplemente me alejé y dije que lo olvidaran”.

La escuela todavía tenía el diploma original de Sams guardado bajo llave en un viejo archivador. Sonrió mientras caminaba por el escenario de graduación en el Rose Bowl en Pasadena y recibió el diploma.

“A lo largo de los años, me quejé con mis hijos varias veces acerca de cómo $4.80 impidieron que obtuviera mi diploma”, dijo. Ahora que lo tiene, planea colgarlo en una pared de su casa.