¿Piensas adoptar una mascota? Cinco claves para encontrar a tu perro o gato ideal

Adoptar una mascota de un refugio puede ser uno de los eventos más emocionales que se pueden vivir, no solo para quien se lo lleva a casa, sino para ese ser sintiente que saldrá de una jaula, para llegar a un hogar que le dará lo que todos los seres humanos anhelan, amor y cuidado.

Sin embargo, no siempre adoptar una mascota tiene un final de Disney, pues muchos de ellos regresan a un refugio porque sus dueños no pueden o quieren hacerse cargo de ellos. En el peor de los casos si eso no ocurre y llevan varias semanas en los refugios tienen que ser sacrificados.

“Adoptar una mascota de un refugio llenará tu alma porque le cambiarás la vida a ese animal para siempre. Los seres humanos queremos segundas oportunidades y estas mascotas también, cuando adoptamos de un refugio estamos salvando una vida y ellos estarán por siempre agradecidos contigo”, comenta la veterinaria Cynthia Servantez, quien trabajó como veterinaria en Rancho Cucamonga Animal Center.

Estos son algunas de las claves para tomar en cuenta antes de adoptar y evitar que con el tiempo esa mascota vuelva a un refugio de perros y gatos.

ESCOGER UNA MASCOTA QUE SE ADAPTE A TU ESTILO DE VIDA

Tener claro cuáles son los gustos, la personalidad, el nivel de actividad, el estilo de vida y hasta la frecuencia de salidas es importante antes de adoptar.

Por ejemplo, para una persona que es viajera frecuente o que pasa muchas horas fuera de casa, es más conveniente adoptar un gato que un perro, ya que los primeros suelen ser más independientes.

Si la persona es activa, le gusta hacer deportes, escalar y estar al aire libre, es más conveniente adoptar un perro de raza activa como por ejemplo los Husky, recomienda la veterinaria, no un perro que sea más de estar en casa o menos activo.

Además, es importante pensar en el tamaño o espacio del hogar, si tendrá movilidad suficiente para estar cómodo y que no se sienta ansioso.

Algunos refugios preguntan sobre estas características antes de ponerte en la lista de adopción.

En este enlace del American Kennel Club se puede hacer un test sobre las razas de perros más compatibles con la personalidad y sugieren cuáles son los ideales. La razón es evitar que por falta de entendimiento el perro regrese al sistema de refugios.

ES UN COMPROMISO CON LA MASCOTA Y CONTIGO

“Una mascota no es algo desechable. He visto como familias llevan a perros viejos, de más de 10 años a los refugios, los entregan y los dejan allí. Luego, dicen dónde están los cachorros que queremos adoptar uno”, cuenta Servantez.

Adoptar una mascota es un compromiso, que implica amor, cuidado y responsabilidad. “Esto significa comprometerse con la relación durante toda la vida de su mascota”, explica la Asociación Americana de Veterinaria.

“No hay nada más bello que la relación que desarrollas con un perro adoptado. Ellos nos enseñan a vivir en el momento, por eso hay que ser pacientes y muy responsables”, comenta la veterinaria Servantez.

Comprometerse con el cuidado de una mascota también implica darle un espacio adecuado que cuide de su bienestar y seguridad.

“El confinamiento al aire libre de un animal debe incluir disposiciones para minimizar la angustia o la incomodidad del animal y garantizar el acceso a alimentos, agua y refugio apropiados contra condiciones climáticas extremas”, sugiere la Asociación Americana de Veterinaria.

TENER TIEMPO PARA ENTRENAR A LA MASCOTA

Los cachorros en los refugios suelen ser los más codiciados para adoptar, sin embargo, muchas personas ignoran que requieren mucho más tiempo para educar que un perro adulto.

Un perro adulto aprende a hacer sus necesidades más rápido que un cachorro, pues pueden aguantar las ganas por más tiempo que uno más joven, explica la doctora Servantez.

Los cachorros tienden a morder objetos, tienen menos capacidad de atención, máximo 10 minutos y requieren más supervisión, añade.

“Muchas veces la gente devuelve a los perros jóvenes porque no aprendieron a socializar, porque rompen o muerden objetos. Si un perro tiene problema de comportamiento y no lo llevas a un entrenador pronto se pondrá peor”, explica la veterinaria.

DISPONER DE UN PRESUPUESTO PARA MANTENER A LA MASCOTA

Tener una mascota ofrece beneficios emocionales y compañía a quien los tiene, y por tanto ellos merecen cuidado.

Servantez explica que hay diferencias de presupuesto cuando se adopta a una mascota más joven que a una mayor.

Por ejemplo, un cachorro necesita varias dosis de vacunas para prevenir enfermedades y quizás clases de entrenamiento. Mientras que una mascota más mayor puede requerir más visitas al veterinario por problemas de salud.

En ambos casos, hay que darles mensualmente medicinas para protegerlos de los parásitos, pulgas, garrapatas y problemas del corazón.

Dependiendo del peso de la mascota estos medicamentos pueden costar a partir de $200 al año.

El costo de una visita al veterinario también dependerá de la edad, la condición y la raza de la mascota. Por ejemplo, procedimientos para perros mayores de 9 años podrían ir desde los $300 a $2,000.

Por esto, se recomienda comprar un seguro para mascotas que puede cubrir ciertos imprevistos de salud.

A esto hay que agregar los costos de peluquería o mantenimiento para algunas razas de perros, como por ejemplo poodles. Una visita cada seis semanas puede rondar entre $70 en adelante.

“Dependiendo de la comida o la marca que se alimente a la mascota va a variar el presupuesto. Puede ir de $50 a $200 mensual. En un año la inversión en comida para un perro puede ser de $1,500”, explicó Servantez.

Al adoptar también hay que tomar en cuenta la esterilización de la mascota. Este procedimiento puede costar entre $150 a $700, según un artículo de The Spruce Pets.

Sin embargo, hay jornadas gratuitas de esterilización, así como también de implantes de microchips de identificación, que en caso de que la mascota se pierda pueda ser más fácil identificar a su dueño.

“La gente ignora la importancia de la esterilización. Las mascotas pueden vivir más tiempo, minimizan el riesgo de cáncer”, explicó la veterinaria. Agregó que de esa manera no habrá reproducciones descontroladas que a la final terminarán muchos en los albergues.

PLANIFICAR LOS CAMBIOS QUE TRAE TENER UNA MASCOTA

Tener una mascota implica un cambio en el estilo de vida, pues ahora este nuevo integrante modificará las rutinas, en especial en lo que se refiere a las salidas diarias, varias veces al día para hacer sus necesidades.

Por eso es importante planificar si se tomarán vacaciones o viajes para incluir al nuevo integrante de la familia. En caso de no poderlo hacer, llevarlo a una guardería o dejarlo con alguien de manera momentánea.

La veterinaria explica que durante las fiestas de fin de año y vacaciones aumentan la población de perros en los albergues porque algunos dueños deciden viajar y no llevan a sus mascotas, por tanto los dejan en los refugios para que sean adoptados.

La AVMA incluso menciona que hay que tomarlos en cuenta “en la planificación para una emergencia o desastre, incluido el montaje de un kit de evacuación”.

Adoptar una mascota de un albergue puede ser un gran motivo de alegría y sobre todo cuando ese compromiso se mantiene por años hasta el último día de sus vidas. Al final de cuentas, ellos sienten emociones similares a las de los humanos. Y quien lo dude, mire los ojos de un perrito brillar al ver a su dueño llegar a casa.