Adjudicación en el juicio por accidente de Kobe corregido a $30 millones, no $31 millones

La adjudicación inicial del jurado anunciada en el juicio por accidente de Kobe Bryant se ha corregido de $ 31 millones a $ 30 millones, luego de que se encontrara un error en el formulario del veredicto del jurado.

La adjudicación combinada del jurado de $31 millones previamente anunciada contra el condado de Los Ángeles para Vanessa Bryant y su co-demandante en el juicio por las fotos del lugar del accidente del helicóptero debería haber sido de $30 millones, determinó un juez el viernes, con base en una nota del jurado entregada menos de una hora después. el número más alto se leyó en voz alta en la corte el miércoles y se informó en todo el mundo.

En una audiencia en la corte federal el viernes, el juez federal de distrito John Walter leyó en el registro que a las 4:45 p.m. El miércoles, un miembro del jurado informó al oficial de la sala del tribunal que había un error en el formulario del veredicto en cuanto a Vanessa Bryant, a quien se le había otorgado un total de $ 16 millones por daños pasados ​​​​y futuros, incluidos $ 2.5 millones que pagará el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. por el sufrimiento pasado.

Según una transcripción de los procedimientos del viernes proporcionada a City News Service, el oficial de la sala del tribunal aconsejó al jurado que escribiera una nota explicando el presunto error. Luego, el jurado preparó una nota escrita a mano que se presentó ante el tribunal sellada. En la nota, el jurado declaró que el departamento del alguacil debería otorgar a Vanessa Bryant $ 1.5 millones, no $ 2.5 millones, por daños pasados.

La nota establece que la intención de los nueve miembros del jurado era que tanto los demandantes Vanessa Bryant como Chris Chester fueran premiados por igual, afirmó el juez.

Walter celebró una audiencia sellada el jueves por la mañana con un abogado para discutir el asunto y solicitó informes para esa tarde.

"En su escrito, la demandante Vanessa Bryant afirma que está dispuesta a aceptar un veredicto y/o juicio enmendado que reduzca su adjudicación contra el departamento del alguacil en $1 millón para evitar cualquier posible necesidad de interrogar a los miembros del jurado después de que ya hayan sido despedidos y potencialmente expuestos a influencias externas'', dijo el juez.

Eso reduce su premio total a $ 15 millones, la misma cantidad que los jurados impusieron al condado en nombre de Chester.

El abogado de Bryant, Luis Li, le dijo a la corte que su cliente "realmente siente que es un resultado justo que se le otorgue la misma cantidad que al Sr. Chester. Lo siente de corazón".

El juez dijo que, dadas las circunstancias, no habría sido apropiado volver a llamar al jurado destituido.

El juez pidió a los abogados que se reúnan, consulten, preparen y presenten propuestas de sentencia separadas para Bryant y Chester antes de fin de mes.

Al concluir la audiencia de más de una hora, el abogado de Bryant, Luis Li, dijo que en sus 30 años de práctica, nunca se había enfrentado a un "asunto tan complicado" relacionado con los jurados.

Los daños impuestos contra el condado de Los Ángeles se otorgaron para compensar la angustia mental pasada y futura causada por las acciones del personal del condado que tomaron y compartieron fotografías tomadas con teléfonos celulares en la escena del accidente de enero de 2020.

Ambos demandantes perdieron cónyuges e hijas en el accidente. El esposo y la hija de Bryant, Gianna, y la esposa de Chester, Sarah, y su hija de 13 años, Payton, murieron en el accidente en una ladera remota de Calabasas.

Los miembros del jurado en el centro de Los Ángeles llegaron a su veredicto después de aproximadamente cuatro horas y media de deliberaciones en el undécimo día del juicio. Vanessa Bryant lloró cuando se anunció el veredicto y poco tiempo después publicó una foto de ella con Kobe y Gianna, con la leyenda: "¡Todo para ti! ¡Te amo! ¡JUSTICIA para Kobe y Gigi!".

El jueves, la viuda anunció planes para donar las ganancias de su parte del juicio a una fundación nombrada en memoria de su esposo y su hija. La fundación sin fines de lucro Mamba and Mambacita Sports ofrece educación deportiva a

atletas desatendidos. El apodo de Kobe Bryant era Black Mamba.

Al calcular los daños, el jurado encontró que el departamento del alguacil y el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles violaron los derechos constitucionales de Bryant y Chester a la privacidad de sus seres queridos al morir.

Mira Hahmall, una abogada privada que representó al condado en el caso, emitió un comunicado después del veredicto diciendo que los abogados "discutirán los próximos pasos con nuestro cliente".

“Mientras tanto, esperamos que las familias de Bryant y Chester continúen recuperándose de su trágica pérdida”, dijo Hashmall.

Si bien el jurado responsabilizó al departamento del alguacil por mantener la práctica de compartir fotos tomadas en escenas de accidentes o crímenes, no se encontró que el departamento de bomberos del condado tuviera tal costumbre.

El veredicto se produjo un día después de lo que habría sido el cumpleaños número 44 de Kobe Bryant, y sucedió en el "Día de la Mamba" en Los Ángeles, que celebra su vida cada año el 24 de agosto, o del 8 al 24, los dos números que usó durante su 20 años de carrera con los Lakers.

Un abogado de Chester había pedido al panel que obligara al condado a pagar un total de $ 75 millones divididos entre la viuda y Chester por el dolor y el sufrimiento generados cuando las imágenes se tomaron y se mostraron sin una buena razón a un cantinero, asistentes a una ceremonia de entrega de premios. y enviado por un ayudante del alguacil a un colega mientras jugaban un videojuego.

Hashmall argumentó durante su resumen el miércoles que las fotos no han aparecido en público en los dos años y medio desde la tragedia, lo que demuestra que se han eliminado de forma permanente.

"Este es un caso fotográfico, pero no hay fotos", dijo el abogado al jurado en la corte federal de Los Ángeles. "Hay una verdad simple que no se puede ignorar: no ha habido difusión pública".

El condado no disputó que se compartieron algunas fotos con un pequeño número de agentes y bomberos. Los abogados defensores sostuvieron que todas las imágenes tomadas por los primeros en responder fueron destruidas por orden del alguacil y el jefe de bomberos, y ya no existen en ninguna forma. Las fotos nunca entraron al dominio público ni aparecieron en Internet, insistió el condado.

Sin embargo, Bryant y Chester insistieron en que no creen que las imágenes no salgan a la luz algún día.

Chester, un asesor financiero de Irvine, dijo en el estrado que estaba "incrédulo al principio. Nunca se me pasó por la cabeza en mi imaginación más salvaje" que los agentes y los bomberos tomaran y compartieran fotos de su esposa Sarah y su hija Payton.

“Fue dolor sobre dolor”, dijo. “Quiero justicia y rendición de cuentas”.

El jurado de nueve miembros incluyó a una monja, un trabajador de producción de televisión, un estudiante universitario, un inversionista de bienes raíces, un investigador farmacéutico y un presentador de un restaurante.

Junto con los seres queridos de Chester y Bryant, el accidente mató a Alyssa Altobelli, de 14 años; Keri Altobelli, 46; Juan Altobelli, 56; Cristina Mauser, 38; y el piloto Ara Zobayan, de 50.

Otras dos familias llegaron a un acuerdo por separado con el condado sobre las fotos por $1.25 millones cada una. Todas las familias de las víctimas llegaron a un acuerdo con la compañía de helicópteros por el accidente, pero esos términos siguen siendo confidenciales.