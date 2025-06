Adiós, Gizmo: El segundo aguilucho de Big Bear ha dejado el nido

Es el momento que miles de personas en todo el mundo esperaban, incluso con sentimientos agridulces y complejos: el despegue de Gizmo, la segunda cría de las famosas águilas calvas de Big Bear, Jackie y Shadow.

El primer vuelo de Gizmo ocurrió a las 8:27:48 a.m. del 7 de junio, cuando la joven águila calva se acercó a la rama del "balcón" adyacente al nido y extendió sus impresionantes alas.

Un breve aleteo en el aire y una momentánea reconexión con la rama hicieron que pareciera que aún no había llegado el momento, pero cuando las garras de Gizmo no alcanzaron a agarrarse por completo a la rama, ya estaba en su majestuoso camino hacia el cielo azul. La hermana mayor de Gizmo, Sunny, voló a las 10:46 a.m. del 2 de junio.

Los espectadores se han deleitado al ver a Sunny regresar al nido en lo alto del pino Jeffrey varias veces desde su primer vuelo, mientras que Jackie y Shadow han venido a traerle algunos peces a Gizmo.

Nacidas a finales de enero de 2025, las aves se han fortalecido gracias a la alimentación constante y al cuidado atento de ambos padres.

Pronto, se abrió la "ventana de emplumamiento", a principios de mayo, lo que significaba que los polluelos podían alzar el vuelo en cualquier momento.

Friends of Big Bear Valley, la organización sin fines de lucro dedicada a la naturaleza que supervisa la cámara del nido, así como una segunda cámara que ofrece una vista más amplia del territorio de las aves, han compartido un detallado relato paso a paso de su proceso de emplumamiento.

El 6 de junio, una actualización en redes sociales ofreció información sobre algunos de los intentos de Gizmo de "casi" emplumar.

¿Y adónde volarán Sunny y Gizmo próximamente? Friends of Big Bear Valley compartieron los emocionantes próximos pasos en Facebook: "Sunny y Gizmo se tomarán un tiempo para perfeccionar sus habilidades de caza y pesca. Seguirán a Jackie y Shadow por el hábitat durante uno a tres meses después de observar el vuelo de las águilas y aprender todas estas importantes habilidades".

Esto significa que los espectadores aún podrían ver a la familia en las cámaras mientras revolotean cerca del lago. Es una idea encantadora para fortalecer nuestras emociones, tan humanas y profundamente conmovedoras, de saber que un capítulo ha terminado y uno nuevo ha comenzado.

Felices horizontes, Sunny y Gizmo, y felicitaciones a Jackie y Shadow, los íconos aviares trabajadores e inspiradores de Big Bear Lake.