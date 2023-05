Dos muertos y cinco heridos tras tiroteo en fiesta de cumpleaños en Adelanto

Dos personas murieron y cinco resultaron heridas después de que una fiesta de cumpleaños se volviera violenta en High Desert.

El tiroteo ocurrió el domingo, justo antes de la 1 a.m., en un apartamento en la esquina de la Avenida Bartlett y Verbena Road, en Adelanto. Los fallecidos fueron identificados como Maqwan Allen, de Rancho Cucamonga, y Derrick Irutingabo, de Arizona. Ambos tenían 20 años.

El resto de las víctimas tienen entre 14 y 40 años, según la policía.

Una vecina, que solo deseaba ser identificada como Erica, dijo que estuvo en la fiesta del vigésimo cumpleaños de una mujer durante aproximadamente una hora antes de regresar a casa. Había unas 30 personas adentro y todos parecían estar actuando educadamente, dijo Erica.

Ella dijo que una víctima recibió un disparo en la cabeza dentro del apartamento y que al menos otra víctima fue vista en el suelo afuera, sufriendo heridas de bala.

“Sonaba como un montón de fuegos artificiales, para ser honesta. Así de malo fue”, dijo Erica.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, otras dos víctimas condujeron a unas pocas millas de la escena y se encontraron con los bomberos en la intersección de las calles Bartlett y Pearmain.

Una víctima tuvo que ser trasladada en avión al Centro Médico Regional Arrowhead con heridas graves.

Otros dos vecinos, Elizabeth Pérez y un hombre que deseaba ser identificado solo como Jonathan, dijeron que están considerando alejar a su familia del vecindario luego del tiroteo.

“Da miedo. Tengo cuatro hijos pequeños y cualquier cosa podría pasar, como una bala perdida o algo así”, dijo Pérez.

Los investigadores todavía están tratando de identificar al autor o autores de los disparos. Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.

