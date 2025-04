“Adelante”: El Papa Francisco siempre animaba a los jóvenes a ver hacia el futuro con esperanza

La futura generación siempre fue un grupo clave para el Papa Francisco, ya que son ellos quienes enfrentarán ls nuevos retos del mundo.

En un programa especial de Noticias Telemundo Noticias en el 2018 en el Vaticano junto con su organización Scholas Occurrentes, el Santo Pontífice habló con cientos de jóvenes en persona y virtualmente.

“Ustedes, que nacieron ahora, no se olviden que el mundo no empezó con ustedes, que la patria no empezó con ustedes, que la historia de esa patria no empezó con ustedes. Miren hacia atrás, a las raíces, a las raíces de sus pueblos, a las raíces que le dieron identidad a sus pueblos, a las raíces de su familia”, dijo el Papa Francisco a los jóvenes acerca del pasado de sus países.

“Tomen esas raíces y den el paso adelante. Ustedes tienen que dar el paso adelante, pero con un pie apoyado en las raíces; si no, se van a caer”, agregó en la reunión especial televisada desde el Vaticano.

Justo el 27 de abril, el Vaticano tenía programado la canonización del santo millennial, Carlo Acutis, con motivo del Jubileo para adolescentes, pero tras la muerte del Santo Pontífice, esta fecha se aplazó.

Acutis falleció en el 2006 tras una lucha contra la leucemia. El joven italiano fue reconocido por atribuir su fe con la tecnología para difundir el evangelio.

Durante la reunión virtual del Papa Francisco se le preguntó sobre las elecciones en ese entonces en cuanto a los jóvenes.

Nuevamente, instó a los jóvenes a mirar sus raíces y al futuro y dar paso con el otro pie bien apoyado.

“Cuando tengan apoyado este, den el otro y así pueden seguir adelante. Que Dios los bendiga, coraje, adelante”.

Scholas Occurrentes es una organización sin fines de lucro fundada por el Papa Francisco en el 2013. El objetivo de este programa es reunir a jóvenes de diversas culturas a través de la educación, el deporte y el arte y promover la comprensión e inclusión social. Actualmente, la organización colabora con casi 450,000 instituciones educativas a nivel mundial en más de 190 países.