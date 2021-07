Acusan a hombre de causar disturbios en vuelo de Los Ángeles a Miami

MIAMI - Un hombre de California enfrenta un cargo federal luego de un disturbio en un vuelo de Los Ángeles a Miami la semana pasada.

Anthony Kevin Trujillo, de 27 años, hizo su primera aparición el miércoles en la corte federal de Miami, según los registros judiciales. Fue acusado a principios de esta semana de interferir con los miembros de la tripulación de vuelo y los asistentes. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión.

Según la denuncia penal, la conducta de Trujillo se volvió cada vez más inquietante durante el vuelo del 7 de julio. Primero afirmó que olía una fuga de gas y luego acusó a una compañera de viaje de guardar partes de bombas en sus calcetines, dijeron las autoridades. Trujillo acusó a un asistente de vuelo de llevar componentes explosivos en su bolso y trató de arrebatarle el bolso, dijeron los fiscales.

Dos agentes federale aéreos que se encontraban en el vuelo intentaron calmar a Trujillo, pero él cargó por el pasillo hacia la parte delantera del avión y tuvo que ser inmovilizado, dijeron las autoridades.

El capitán del avión pidió ayuda a los pasajeros para controlar al hombre.

Las fuerzas del orden arrestaron a Trujillo después de que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Los abogados defensores de Trujillo no respondieron de inmediato a un mensaje en busca de comentarios de The Associated Press.