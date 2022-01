Acusan de asesinato a hombre sospechoso de apuñalar mortalmente a mujer en Hancock Park

Un hombre sin hogar sospechoso de apuñalar fatalmente a una estudiante de 24 años dentro de una tienda de muebles en Hancock Park fue acusado por asesinato el viernes.

Shawn Laval Smith, de 31 años, fue procesado el viernes por la tarde en una sala del tribunal del centro de Los Ángeles por el cargo de asesinato de Brianna Kupfer, ocurrido el 13 de enero.

Kupfer fue atacada mientras trabajaba sola adentro de la tienda de muebles boutique Croft House en la cuadra 300 de la Avenida North La Brea.

El cargo de asesinato contra Smith incluye una acusación del uso de un cuchillo en la comisión del delito.

Smith fue arrestado el miércoles en Pasadena luego de una cacería humana de una semana impulsado por una recompensa de $250,000.

El teniente de la policía de Los Ángeles, John Radke, dijo que Kupfer estaba trabajando sola adentro de la tienda alrededor de la 1:30 p.m. cuando fue asesinada.

El aumento de crímenes en Los Ángeles causa preocupación entre las autoridades, hoy el alcalde de la ciudad y el jefe de policía admitieron el aumento de homicidios y robos en el 2021.

“Ella le envió un mensaje de texto a una amiga haciéndole saber que había alguien dentro del lugar que le estaba dando una mala vibra”, dijo Radke. "Lamentablemente, esa persona no vio el texto de inmediato".

Su cuerpo fue encontrado en la tienda por un cliente unos 15 minutos después de que se envió el texto. Radke dijo que la apariencia del ataque era completamente aleatoria y sin provocación

Smith fue visto en un video de vigilancia alejándose de la tienda por un callejón detrás de la tienda. Treinta minutos después, las cámaras de vigilancia lo captaron de compras casualmente en una tienda 7-Eleven cercana. También fue visto de compras en otras tiendas antes y después del asesinato, dijo la policía.

Smith, quien está encarcelado con una fianza de $2 millones, tiene una extensa antecedentes penales que se remontan a más de una década, con más de una docena de arrestos en tres estados.

Una variedad de registros judiciales y de otro tipo muestran que Smith estaba siendo procesado en Carolina del Sur por un presunto ataque de ira al volante. Está acusado de disparar una pistola de bengalas en 2019 a otro conductor, cuyo niño pequeño estaba en el asiento trasero del vehículo objetivo.

Los fiscales le dijeron al I-Team de NBC4 que el caso estaba en suspenso debido a la pandemia. No se han programado fechas de corte.

Antes de ese caso, los tribunales de Carolina del Norte informaron una serie de arrestos y delitos, incluido un presunto tiroteo en 2017 “con la intención de matar”. Esa investigación sigue abierta.

Los registros de la cárcel también muestran que Smith fue detenido brevemente por la policía en Covina en octubre de 2020. Los detalles sobre ese caso no estuvieron disponibles de inmediato y la policía de Covina no respondió de inmediato las llamadas de NBCLA. No se presentó ninguna causa penal.