Acusan de asesinato a hombre de Corona que presuntamente provoco tiroteo mortal en un cine

Un hombre de 20 años sospechoso de matar a tiros a una mujer joven y herir a su compañero dentro de un cine en Corona fue acusado el viernes de homicidio capital e intento de asesinato.

Los cargos contra Joseph Jimenez incluyen una alegación de circunstancia especial de estar al acecho, junto con mejoras en la sentencia por uso personal de un arma de fuego que causa la muerte, infligir personalmente una gran lesión corporal y el uso personal de un arma de fuego que causa una gran lesión corporal.

Está previsto que el residente de Corona haga su aparición inicial el viernes por la tarde en el Riverside Hall of Justice. Las autoridades no han revelado ningún motivo posible para el tiroteo del lunes por la noche en el Regal Edwards Theatre en Corona Crossings.

Rylee Goodrich, de 18 años, de Corona, murió en el tiroteo, y su amigo, Anthony Barajas de Corona, de 18 años, sigue con vida. Ambos recibieron disparos en la cabeza.

Una pareja de jóvenes acudió a un cine en Corona para ver una película de terror, pero terminaron viviendo el horror en carne propia. Fueron atacados a balazos dejando a al menos una persona sin vida.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las víctimas fueron dos de los seis poseedores de boletos para la proyeccion de las 9:35 p.m. de “The Forever Purge”, una película de terror sobre el colapso social. Jiménez también tenía una entrada para la película. Los empleados del teatro descubrieron a las víctimas cuando comenzaron a limpiar el teatro después de que terminó la película.

Los fiscales dijeron que, según la evidencia, el tiroteo parece haber sido un “ataque aleatorio y no provocado”.

El portavoz del Departamento de Policía de Corona, Cpl. Tobias Kouroubacalis dijo anteriormente que “no hay información de que el sospechoso y las víctimas hayan tenido algún contacto previo antes del tiroteo”.

Jiménez, quien fue arrestado alrededor de las 8 p.m. del martes, está detenido sin derecho a fianza.

Los daños incluyeron grafitis y ventanas rotas, según informes del lugar.

Kouroubacalis no pudo confirmar dónde estaban sentados el sospechoso y las víctimas en relación con el otro y en qué punto de la película ocurrió el tiroteo. “Todavía estamos tratando de determinar quién estuvo en el teatro antes, durante y después”, dijo Kouroubacalis.

Según Kouroubacalis, ninguna de las cámaras de vigilancia de seguridad en el teatro o el centro comercial capturó al sospechoso o cualquier parte de lo que supuestamente sucedió. “Hubo testigos que se acercaron y nos llevaron en dirección al sospechoso y ayudaron a identificarlo”, dijo.

El martes por la noche se entregó una orden de registro en una residencia en la cuadra 19000 de Envoy Avenue, cerca de Diamond Street en El Cerrito, que culminó con el arresto de Jiménez, así como con la incautación de una pistola, según Kouroubacalis.

Los fiscales dijeron que la pistola es del mismo calibre que el arma que se cree que se usó en el tiroteo.

La única sobreviviente del tiroteo masivo ocurrido de Orange en el que fueron asesinadas cuatro personas, entre ellas un niño, será dada de alta este miércoles.

La policía y los fiscales dijeron que Jiménez no tiene ninguna afiliación conocida a una pandilla. La información sobre los antecedentes de Jiménez no estaba disponible, pero Kouroubacalis dijo que no tenía conocimiento de condenas anteriores.

Una vigilia a la luz de las velas por Barajas y su familia se llevará a cabo a las 19:00 horas. El viernes en la escuela secundaria Mater Dei de Santa Ana, donde Barajas se graduó en 2019.

“La familia Mater Dei está conmocionada y entristecida por el acto de violencia sin sentido que ha herido de gravedad a un miembro querido de nuestra comunidad, Anthony Barajas”, dijo el presidente de Mater Dei, el padre Walter E. Jenkins, en un comunicado.

“Nos unimos a todos los afectados por esta tragedia para orar por consuelo y curación y nos hemos acercado a la familia de Barajas para brindar apoyo en todas las formas posibles”.

Barajas era capitán del equipo de fútbol de la escuela y era conocido por su presencia en las redes sociales en TikTok.