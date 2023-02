Acusan a conductor de atropellar a ciclista y apuñalarlo mortalmente en Dana Point

Un hombre de 39 años fue acusado de asesinato el viernes tras atropellar y apuñalar mortalemente a un ciclista en Pacific Coast Highway en el condado de Orange.

Vanroy Evan Smith, de Long Beach, fue acusado de un delito grave de asesinato y un delito grave por el uso de un cuchillo. Smith fue arrestado el miércoles tras el ataque en la comunidad costera de Dana Point, donde las autoridades dijeron que golpeó a un ciclista, luego salió de su sedán Lexus y apuñaló mortalmente al hombre.

El Dr. Michael Mammone, de 58 años, murió más tarde en un hospital.

Mammone andaba en bicicleta al norte de Pacific Coast Highway cerca de Crown Valley Parkway alrededor de las 3 p.m. el miércoles cuando fue atropellado por el Lexus blanco. El choque dejó el parabrisas del auto destrozado.

“Mientras Mammone yacía herido en la calle, Smith está acusado de usar un cuchillo para apuñalar repetidamente a Mammone”, según la declaración del fiscal de distrito del condado de Orange emitida el viernes.

Smith fue detenido por testigos que intentaron ayudar a Mammone.

Las autoridades dijeron que no se conoce una relación previa entre Smith y Mammone, quien trabajaba en el Providence Mission Hospital en Mission Viejo.

“Estamos atónitos por esta tragedia”, dijo el hospital en un comunicado. "Toda la familia de Mission Hospital está de duelo por la pérdida de un médico y amigo increíble. Honraremos la dedicación del Dr. Mammone a nuestra comunidad y su pasión por la medicina al continuar brindando una atención excepcional”.

Smith se declaró inocente de los cargos. Está detenido con una fianza de $ 1 millón y está programado para regresar a la corte el 16 de febrero para una audiencia previa al juicio.

"Un hombre inocente está muerto porque tomó un paseo en bicicleta para disfrutar de un hermoso día en California a lo largo de la playa, fue atropellado por un automóvil y asesinado a puñaladas por alguien que aparentemente nunca conoció", dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer. "El asesinato de un completo extraño a plena luz del día por lo que parece ser absolutamente ninguna razón es materia de pesadillas. Este indescriptible acto de violencia perseguirá para siempre a aquellos que se vieron obligados a presenciarlo y perseguirá para siempre a todos aquellos que amaron al Dr. Mammoné.

Smith enfrenta una sentencia máxima de 25 años a cadena perpetua más un año si es declarado culpable de todos los cargos. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.