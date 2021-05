Acusan a varios empleados del DMV en Torrance de fraude y conspiración

Una acusación federal señaló a varios empleados de dos oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) como presuntos responsables por fraude y conspiración. Los trabajadores habrían otorgado licencias de conducir y otros trámites a cambio de dinero.

Según la acusación federal, una de las oficinas donde supuestamente se cometieron algunos de estos sobornos está en Torrance, donde empleados habrían facilitado licencias de conducir a residentes que no estaban calificados.

En las oficinas del DMV en Lincoln Park, Jovana Tameka Nettles, de 44 años, presuntamente aceptaba sobornos de clientes.

Según la acusación federal, Nettles que fungía como supervisora y otros empleados aprobaban licencias de conducir a conductores no calificados que pagaban porque les aprobaran el examen escrito o de manejo.

“Es lamentable que hagan eso porque si no saben las leyes para manejar, no necesitan tener una licencia”, dijo Rosaura Gámica, residente de Lincoln Park.

Nettles, que se declaró el lunes culpable por fraude en la corte federal del distrito forma parte de al menos cinco empleados del DMV en el sur de California que han admitido participar en este tipo de fraude en los últimos meses.

“No, pues la verdad es algo que me ha dejado sorprendida, porque es algo que no debe de estar pasando”, dijo Laura Alonso, quien acude a las oficinas del DMV.

En la acusación federal, investigadores revelaron que también se percataron que en la oficina de Torrance había irregularidades en el proceso de solicitudes para licencias de conducir.

Documentos de la corte nombran Atanasio Villegas como el cabecilla de los más recientes fraudes entre los años 2010 y 2016. Villegas habría admitido que clientes llegaron a pagar hasta $3,000 dólares por emitir licencias de conducir comerciales.

“Está mal, pero la necesidad obliga a veces. En mi caso, yo tengo la licencia comercial, y por los mismos papeles, no la puedo sacar”, señaló Carlos Ramos, opine sobre el fraude.

La acusación revela que los empleados corruptos del DMV presuntamente utilizaban una gorra roja en las ventanillas de las oficinas, una señal de que los clientes podrían pagar sobornos en sobres amarillos con dinero en efectivo.

“Si me tocara, yo pienso que sí lo haría, porque le digo, se me va a vencer mi licencia, y es parte de mi trabajo, y ya no lo puedo hacer”, dijo Ramos.

Villegas se declaró culpable de fraude en marzo de este año, y admitió que una cadena de agentes corruptos lo contactaron en representación de clientes que no podían pasar los exámenes de conducir en los años 2016 y 2017.

En un comunicado el Departamento de Vehículos motorizados de California le dijo a Telemundo 52 que “la prevención de fraude es un componente principal del servicio al cliente. Aquellos que quebranten la ley mientras estén empleados con las oficinas del DMV serán disciplinados apropiadamente”.

Villegas tiene una audiencia en la corte federal el 21 de junio para cambiar su declaración de culpabilidad. En el 2017, el DMV investigó a dos empleados más por soborno en el Valle de San Fernando.