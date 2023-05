Acusan a maestra de preparatoria de Yucaipa de conducta sexual inapropiada con estudiante

Una exmaestra del año en la escuela secundaria Yucaipa ahora enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada con un menor.

Los investigadores dicen que Tracy Vanderhulst, de 38 años, tuvo una relación sexual con un niño de 16 años que asiste a la escuela donde ella es maestra.

La madre de dos niños fue honrada con el premio a la maestra del año en 2017. El distrito la elogió por su riguroso plan de estudios de matemáticas y su profundo cuidado por sus alumnos.

Ahora está siendo acusada de tener relaciones sexuales con un estudiante.

"Es inapropiado, pero casi no me sorprende", dijo Megan Pugel, exalumna de Yucaipa.

Pugel no conocía a Vanderhulst, pero está horrorizada por las acusaciones.

“Estás a cargo de nuestros hijos, estás formando a nuestras próximas generaciones y esto es algo que está completamente fuera de lugar”.

Los detectives del alguacil del condado de San Bernardino dicen que comenzaron su investigación el 18 de mayo cuando obtuvieron información sobre la supuesta relación sexual.

Los investigadores no revelarán ninguna de sus pruebas, pero Vanderhulst fue arrestado alrededor de las 11 p.m. esa noche, en su casa de Yucaipa.

Su fianza se fijó en $ 30,000.

“Fue ingresada en nuestro Centro de Detención Central y desde entonces ha pagado la fianza y ha sido liberada”, dijo Mara Rodríguez, del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Las autoridades publicaron la foto de su reserva porque Vanderhulst ha sido maestra durante una década y dicen que podría haber más víctimas.

"Creo que muchos niños, adolescentes, podrían tener miedo de hablar si les sucediera algo así", dijo Rodríguez. "Esto les da la seguridad de que es seguro hacerlo".

El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Yucaipa Calimesa emitió un comunicado diciendo en parte que "la seguridad de los estudiantes es la máxima prioridad y están cooperando plenamente con la investigación".

"Simplemente, se dice, es realmente triste", dijo Pugel.

No solo es triste para los padres, los estudiantes y el personal, sino que algunos residentes de Yucaipa dicen que la posible relación sexual entre un maestro y un estudiante está generando una atención negativa a la ciudad en la que están orgullosos de vivir.

"Nos hace parecer que no estamos prestando atención y no hablando con nuestros hijos", dijo Katie Shasky. "Ese podría no ser el caso, podría ser alguien que se aprovecha de los inocentes".

NBC4 contactó a Vanderhulst para hacer comentarios, pero no ha recibido respuesta.